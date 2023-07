Por la Argentina circulan 15.709.041 vehículos, lo cual representa un incremento del 1.61% con respecto al año anterior. Así surge del informe de la Flota Vehicular Circulante, que todos los años publica la asociación de fabricantes de autopartes (AFAC).

Comunicado de prensa de AFAC

La Flota Vehicular Circulante en Argentina o Parque “Vivo” al cierre del año 2021 estaba compuesta por un total de 14.840.010 vehículos (incluyendo automóviles, comerciales livianos y pesados, no incluyendo en el reporte Acoplados y Otros Remolques). La Flota Circulante en Argentina a fin de 2022 fue de 15.079.041 vehículos, lo cual representa un incremento del 1,61%.

El 47% de la flota circulante en 2022 en Argentina se encuentra concentrada en la provincia de Buenos Aires y CABA. La provincia de Córdoba posee la segunda mayor flota del país, junto con Santa Fe y Mendoza suman el 23,8% de la flota total.

El parque automotor tiene un carácter dual en el que coexisten dos segmentos bien diferenciados de edades promedio, con un parque moderno y otro antiguo cada vez menor. Es recomendable que para análisis más cuidadosos se utilice la Flota Circulante que incluye unidades de hasta 20 años de antigüedad. La Flota Circulante de hasta a 20 años de antigüedad es de 11,11 millones de vehículos. En 2021 había sido de 10,87 millones de vehículos.

En base a los datos de población total en el país, se concluye que al final de 2022 se mantiene en 3,1 habitantes por vehículo. El mismo ratio en México es de 3,4, en Brasil de 4,8, 1,2 en USA y 1,7 en Alemania.

Considerando la Flota Circulante en su totalidad, su edad promedio es de 13 años, pero si se tiene en cuenta sólo la flota de 2003-2022 la edad promedio es de 8,1 años. En 2021 la edad de la flota circulante total había sido de 12,1 años y si se consideraba la flota circulante menor a 20 años, la edad promedio se reducía a 7,9 años. En ambos casos envejeciendo respecto al año pasado, principalmente por una incorporación menor en 2022 de vehículos 0km respecto de los años anteriores. Para que la Flota Circulante mantenga la edad se deberían incorporar anualmente 1.098.000 vehículos.

Los vehículos con motorización híbrida (nafta/eléctrico) comienzan a aumentar su participación cerrando el 2022 con una flota de 18.880 unidades triplicando la flota del cierre del año 2020.

Para los vehículos 100% eléctricos, la flota circulante se incrementó de 175 a 440[1] unidades al cierre del periodo.

La flota vehicular está conformada por 82,4% de automóviles, 14,2% de comerciales livianos y 3,4% de comerciales pesados, incluyendo camiones y ómnibus, sin considerar acoplados, remolques, motocicletas, cuadriciclos, maquinaria vial o agrícola.

Los vehículos exclusivamente a nafta son el 63% de la flota y los diesel son el 24,8%. La participación de estos últimos ha disminuido en comparación del año 2010, año en el cual representaban el 37% de la flota. Los vehículos convertidos a GNC disminuyen de 12,9% en 2021 a 11% de la flota total circulante en 2022.

En 2022 el 71% de los vehículos sumados al parque automotor corresponde a vehículos nafteros. Las pickups representan más del 70% de la flota diésel incorporada.

La flota circulante se calcula en base a la información de la DNRPA de los vehículos en condiciones registrales de circular. Los datos utilizados se corrigen con estimaciones de las tasas anuales de mortandad del parque automotor, basadas en dos bases de información: a) bajas de la DNRPA y b) bajas de las patentes recopiladas a través de vehículos siniestrados con baja declarada. Se coteja además con los vehículos asegurados en la Argentina (aprox. 12 millones) los cuales no representan la totalidad de la flota circulante ya que en la misma no se incluyen los vehículos no asegurados que se encuentran en falta con la normativa o se encuentran para la venta o consignación. Mayoritariamente el stock de unidades de agencias y concesionarios no mantiene activo el seguro obligatorio.