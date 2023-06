Por Melisa Molina

La vicepresidenta convocó al diálogo para enfrentar el endeudamiento con el FMI. Las críticas a Alberto Fernández y a la amenaza de judicializar la discusión partidaria. El guiño a Kicillof.



La vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner habló desde Río Gallegos. Lo hizo por primera vez después del cierre de alianzas. En su discurso explicó el por qué del nuevo sello oficialista (Unión por la Patria), al decir que todos los argentinos, cualquiera sea su filiación política, "necesitamos imperiosamente que acabe la economía bimonetaria y que eso permita tener una postura nacional, patriótica,frente a los que nos exigen programas de ajuste". "Es necesario volver a ejercer el amor por la patria", subrayó. Luego, volvió a remarcar que el principal problema de la Argentina es el actual endeudamiento con el FMI, para el que --dijo-- hay que construir acuerdos políticos con la oposición; hizo fuertes críticas al presidente Alberto Fernández y al sector del peronismo que amenazó en los últimos días con judicializar la discusión por el piso de votos para integrar las listas de legisladores nacionales, y mencionó a uno solo de los posibles candidatos a presidente del espacio: al gobernador Axel Kicillof.

"Es necesario que reflexionemos y que impulsemos concienzudamente que haya diálogo entre todas las fuerzas políticas para abordar el tema del endeudamiento con el FMI porque ese es el principal problema de la Argentina y no los trajimos nosotros", dijo CFK flanqueada por la gobernadora de Santa Cruz, Alicia Kirchner, y el ministro de Obra Pública, Gabriel Katopodis. Lo hizo en el salón Blanco de la casa de Gobierno de Santa Cruz, un lugar que para ella tiene mucha importancia simbólica por todo lo vivido allí durante las gobernaciones de Néstor Kichner. La preocupación por la deuda y la economía bimonetaria son temas que la vicepresidenta ya había mencionado en discursos anteriores y que están en el primer plano de sus preocupaciones.

Fue en ese momento de su exposición, cuando habló del FMI, en el que la vicepresidenta aprovechó la ocasión para hacerle un guiño a Kicillof. Por estas horas el gobernador es uno de los que suena más fuerte como posible candidato del oficialismo para la carrera presidencial, además del ministro del Interior Eduardo "Wado" de Pedro, que por la tarde encabezó un acto en Morón. "Cuando se discutió en la Cámara de Diputados el acuerdo con los Fondos Buitre, fue Axel Kicillof el que advirtió que si se les pagaba íbamos a terminar de nuevo en el FMI, como finalmente ocurrió", señaló.

CFK también criticó a la oposición y para ello se valió de palabras que había pronunciado minutos antes Alicia Kichner, cuando habló de que la gente estaba cansada de los "politiqueros baratos". "Son politiqueros caros, mi querida. Porque le han costado mucho al país. Cobran en dólares. Por eso esta situación exige mucha responsabilidad y requiere recuperar la representación política", indicó. Luego, sin embargo habló de la necesidad de que oficialistas y opositores sean responsables y remarcó que "es importante que tengamos en claro la necesidad que tenemos de plantear a la sociedad acuerdos".

La oposición, sin embargo, no fue la única que recibió críticas. También el presidente Alberto Fernández y sus funcionarios cercanos. "Si vos querés ser Presidente y te postulas, es porque querés gobernar el país y decidir qué es lo que se va a hacer. Para eso necesitas recursos, por eso Néstor hizo el acto más pragmático del que se tenga memoria que fue pagarle al FMI y recuperar el timón de la economía", explicó y diferenció implícitamente a ambos mandatarios.

En esa línea, criticó a los funcionarios que manejaron la economía cuando se alcanzó el acuerdo con el FMI. "El problema que tuvimos es que no funcionaban los que manejaban la economía y la tarasca", sostuvo. Y, refiriéndose a Katopodis, que estaba a su lado, dijo: "Este es un funcionario que funciona". "El 10 de diciembre de 2021, dije 'ojo con lo que se firma con el Fondo'. Hay que decir a la sociedad la verdad, si tenés que firmar porque tenés la 45 en la cabeza, lo tenés que decir, porque no es responsabilidad de este gobierno, lo sufre este gobierno y la sociedad argentina", remarcó. Además, recordó que la historia argentina es circular y que lo mismo que pasa ahora pasó en el 89 y en el 2001 --con las diferencias del caso--, con respecto a esperar que el FMI envíe los desembolsos. Dijo que eso estaba bien graficado en el libro "Diario de una temporada en el Quinto Piso", de Juan Carlos Torre, funcionario durante el gobierno de Raúl Alfonsín. "Ese libro se lo recomendé muchas veces y hasta se lo mandé al Presidente de regalo, espero que lo haya leído, aunque no sé, me parece que no lo leyó", disparó.

La crítica central y más actual, sin embargo, llegó cuando habló de las discusiones que ocurrieron esta semana en torno al cierre de alianzas. "Una se sorprende cuando escucha que desde el propio espacio político amenazan con ir al Partido Judicial, con todo lo que nos ha pasado, y con todo lo que me ha pasado --y ya no hablo de causas o condenas, hablo de intento de asesinato y de la impunidad para los que planificaron, ejecutaron y borraron--", dijo y remarcó que esas personas, en lugar de poner empeño en repudiar lo sucedido, "amenazan con ir al partido judicial", haciendo referencia al ministro de Seguridad, Aníbal Fernández, y dirigentes que trabajan en la campaña de Daniel Scioli que, en medio de la discusión por el reglamento y los pisos para el cierre de alianzas, dijeron en los medios que si no se hacía lo que ellos consideraban correcto iban a ir a la Justicia.

Se quejó de "esta discusión de que si hay PASO o candidatura única". "Cuando uno tiene una responsabilidad de gobierno la responsabilidad es gobernar y tratar de que haya la menor conflictividad política. Jamás se me hubiera ocurrido ir a una provincia y llamar a una dirigente política para que vaya contra la candidata que puso el gobernador", subrayó. CFK se refería a que este jueves se conoció que el presidente Alberto Fernández pidió a la actual diputada nacional Hilda "Beba" Aguirre de Soria que sea quien encabece la lista de senadores de Daniel Scioli, enfrentada a la candidata que impulsa el gobernador de esa provincia, Ricardo Quintela, que es su vicegobernadora, María Florencia López. Otra de las que recibió un tiro por elevación fue la ministra de Desarrollo Social, Victoria Tolosa Paz. "La mejor ministra de Desarrollo Social que tuvo el país, la mejor, está acá al lado, y fue Alicia", dijo la vicepresidenta.

Cerca del final, CFK volvió a hacer hincapié en la necesidad de renegociar con el fondo y sobre la urgencia de recuperar dólares. "Tenemos que solucionar el problema de la falta de dólares en la Argentina. No necesitamos dólares sólo para pagar la deuda privada y del Fondo sino también para sostener la industria y darle valor agregado", indicó y señaló: "¿Alguien cree que vamos a poder pagar eso sólo exportando commodities? El 10 de marzo dije que la escasez de dólares la iba a sufrir la clase media que es la que más los demanda de forma directa o indirecta". "A quién creen que le van a sacar la posibilidad de comprar dólares? a los que comen polenta y arroz? no hermana, se lo van a sacar a los que compran con tarjeta de crédito en el exterior o pueden hacer viajes de lujo", subrayó.

Por último, habló de su posibilidad de ser candidata. "Yo estoy despojada de toda vanidad y ambición, ya fui presidenta en dos oportunidades. Después de completar 12 años y medio, que fueron los mejores de muchas décadas, pero quiero preguntarle a los que por ahí criticaban porque no podían comprar más de 2500 dólares por mes. ¿En serio vivían mal cuando estábamos nosotros?. Es necesario que los argentinos reflexionemos". Al salir de la gobernación, había militancia que le cantaba "una más", para que ella sea la candidata. Los miró fijo y les dijo "créanme que si yo creyera que esa es la solución, nunca le he escapado".