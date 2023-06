Hallaron con vida a los cuatro niños indígenas desaparecidos en la selva amazónica del país tras 40 días de búsqueda

Las autoridades lo anunciaron en la madrugada de este sábado. Fueron trasladados a Bogotá, dónde recibieron asistencia médica y el caso conmocionó al mundo.

Se trata Lesly, la mayor, de 13 años; y sus hermanitos Soleiny, de 9, Tien Noriel; de 4; y Cristin, de 1, los únicos sobrevivientes de un accidente de avioneta ocurrido el 1 de mayo por una falla mecánica, en el que murieron la madre de los niños, el piloto y un líder de la comunidad originaria huitoto, a la que pertenecen.

Según las primeras imágenes difundidas, se puede ver a los niños en medio de la selva junto a un grupo de militares e indígenas, con dos de los menores tendidos sobre mantas y otro cargado en brazos.

"Están débiles. Dejemos que los médicos hagan su valoración", dijo Petro a la prensa en Bogotá, antes de que fueran derivados a un hospital militar y agregó que "es su aprendizaje de familias indígenas, de vivir en la selva, lo que los ha salvado".

En las labores de búsqueda de los menores, desaparecidos en una zona lluviosa y espesa, participaron más de 100 miembros de las Fuerzas Militares junto a tres perros entrenados en búsqueda y rastreo, así como indígenas de la región, todo apoyado por helicópteros.

Ahora la busqueda esta orientada en encontrar el perro rescatista que fue quien en los primeros días del operativo rescate a los niñon encontro una mamadera en medio de la selva y desde entonces no se lo pudo encontarar, según señalan las autoridade el can se perdio y hasta el momento no se sabe nada de el.