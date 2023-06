Turismo de la provincia: "Santa Fe es un diamante en muchos aspectos"

Por Claudio Socolsky

El gobierno provincial avanzó en la firma de un convenio de cooperación con la cadena internacional Accor para desarrollar tres emprendimientos hoteleros, de los cuales uno ya está definido que se construya en Puerto San Martín sobre la autopista Rosario -Santa Fe. El hotel contará con 80 habitaciones, un salón de eventos para 300 personas y una cafetería abierta a toda la comunidad. "Será el mas grande en la historia del cordón industrial", señaló el secretario de Turismo provincial, Alejandro Grandinetti, quien viajó el pasado jueves a Santiago de Chile, donde tiene su sede en Latinoamérica la cadena hotelera, para rubricar la carta de intención. Arroyo Seco o Roldán son las otras locaciones que se están estudiando en el sur provincial para la construcción del segundo hotel, mientras que el otro podría ser en Reconquista. En diálogo con Rosario/12, el funcionario provincial destacó los avances de proyectos vinculados al potencial turístico santafesino, que el último fin de semana extra largo tuvo un alto nivel de ocupación. "Hoy Santa Fe es un diamante en muchos aspectos, de turismo de naturaleza, de reuniones, empresarial. Lo que había que hacer era romper el prejuicio de que no podíamos hacer turismo", afirmó Grandinetti.

Luego de firmar en la capital chilena junto al intendente de Puerto General San Martín, Carlos De Grandis, la carta de intención con los principales directivos para Sudamérica de Accor para la construcción del primer hotel con la marca Ibis en Santa Fe, el secretario de Turismo provincial brindó mayores precisiones sobre los futuros desarrollos. La cadena hotelera es de capitales franceses, con mas de 50 años de historia, opera más de 5500 hoteles en el mundo y más de 45 marcas. Es frecuente encontrarlos cerca de los centros cívicos, aeropuertos o estaciones de trenes.

En Latinoamérica suma más de 450 hoteles en todos los segmentos, ubicándose dentro de las 4 principales del mundo, y cuenta con dos hoteles operando en Rosario, el Pullman City Center y el Mercure. "A pesar de ya tener dos hoteles funcionando en la ciudad, continúan avizorando que la plaza de Rosario y el gran Rosario tiene mucho potencial para seguir creciendo, en consonancia con el desarrollo turístico de la provincia durante los últimos años", apuntó Grandinetti.

El emprendimiento hotelero en Puerto General San Martín estará orientado no sólo al sector de negocios sino también a las familias por su cercanía con Punta Quebracho, lugar histórico, sobre el cual la provincia a través de la secretaria de Turismo y el ministerio de Turismo nacional comenzaron las obras para poner en valor el lugar a la vera del río Paraná, que contará con baños públicos, sector de gastronomía, SUM y módulo de servicio.

"Estamos invirtiendo 350 millones de pesos en esta primera etapa con un avance de obra del 40% de un Centro de Interpretación Histórica en el lugar donde se vence a la armada anglofrancesa después de la derrota en Vuelta de Obligado", precisó Grandinetti, quien valoró las acciones del intendente de Grandis para mantener y recuperar el solar ubicado entre las plantas de Nidera y Cargill. "En la segunda etapa está planificada la construcción de un muelle para poder vincular Rosario, San Lorenzo y Puerto General San Martín", agregó el ex periodista.

Mientras se definen las locaciones para el desarrollo de los otros dos emprendimientos hoteleros que llevará adelante la cadena internacional, desde la secretaría de Turismo de Santa Fe adelantaron que tanto en la construcción, y después con el funcionamiento de los hoteles, se generarán más de 360 puestos de trabajo.

Por otra parte, el titular de la secretaría de Turismo se refirió a los otros proyectos que cuentan con diferentes avances para su concreción, como las obras del Museo Ferroviario de Funes y las que están a punto de finalizar en la Isla La Fuente en Reconquista, el portal de ingreso a lo que será el Parque Nacional Jaaukanigas. "Mandamos a la Legislatura un proyecto para crear primero una Reserva provincial para luego convertirlo en Parque nacional con tres entradas, en Reconquista, Villa Ocampo y Florencia, lo que va a permitir tener acceso a una de las zonas de mayor biodiversas del país", describió el ex diputado nacional.

Grandinetti puso énfasis en la proyección que tiene el turismo en la región, y los buenos números de ocupación hotelera que vienen repitiéndose en algunas localidades santafesinas. Según el Indec, Rafaela fue la que más creció en forma interanual, un 8,2%, detrás quedaron Santa Fe y Rosario. "Muchos de los detractores decían que era imposible. Cuando hablamos con los directivos de Accor nos señalan que quieren expandirse para ser los número uno en Argentina, deciden empezar por Santa Fe, asociados con empresarios locales. Esto habla de la necesidad de remarcar que hay oportunidades hacia el futuro", sostuvo el funcionario provincial, quien lanzó su precandidatura a senador departamental por Rosario en la interna del Partido Justicialista.

"Hemos convertido al turismo en un tema de discusión de política de Estado. En la provincia compartimos este criterio con los intendentes de las localidades más importantes, Pablo Javkin y Emilio Jatón, quienes parten de la idea de que es una industria a la que debemos darle una política de seguimiento, de continuidad. En Argentina, por sexto mes consecutivo, el sector que más genera empleo registrado es el turismo. El desafío en Santa Fe es que se convierta en un ministerio para que tenga una coordinación en áreas específicas, como la cultura", consideró Grandinetti.

El proyecto de Ley presentado en la Legislatura provincial que permita vender las instalaciones y los terrenos de la Colonia de Vacaciones que tiene la provincia en Alta Gracia, y utilizar esos fondos para la construcción de cuatro Centros Modelos de Turismo Social en tierras fiscales santafesinas, tuvo media sanción en el Senado provincial pero no avanzó la Cámara de Diputados.

"Hoy no tenemos ninguno en nuestro territorio y sí teníamos en Córdoba. Cuando los diputados me preguntaban qué pasaría con los santafesinos que quieren ir a conocer Córdoba, les respondimos que firmamos un convenio con la comuna de Alta Gracia para hacer intercambio. El problema es que si vienen no tenemos dónde ubicarlos, tenemos que llevarlos al Túnel Subfluvial, el único predio que tenemos y está del lado de Entre Ríos, ni siquiera en Santa Fe", explicó Grandinetti. El acuerdo con la comuna cordobesa también apunta al mantenimiento del lugar, cerrado por la gestión anterior en el 2018, hasta tanto se venda.

"Fuimos la primera provincia que firmó un convenio con Nación para crear un Plan Estratégico de Turismo Social. En ese sentido planteamos la creación de una mesa interministerial para trabajar con Educación, Desarrolo Social, Salud y Turismo", agregó el secretario de Turismo provincial.

Desde el punto de vista técnico, los equipos de planta de la cartera identificaron los lugares para la creación de estos Centros Modelos de Turismo Social, que fueron sugeridos a los senadores. Uno en Las Gamas, en el norte provincial, sobre un terreno que pertenece al ministerio de Producción, y otra alternativa era en Tacuarandí, en un Centro Experimental del INTA que pertenece a la provincia. Otra de las localidades propuestas para la construcción de un centro es Cayastá, el tercero en la zona de Oliveros y el cuarto lugar en Melincué donde la provincia posee dos predios.