Wado de Pedro a Levinas: "Si le preocupa cómo voy a dar un discurso, se lo puedo cantar"

El ministro del Interior y posible candidato presidencial volvió a referirse sobre los desafortunados comentarios del periodista sobre su disfluencia del habla por la tartamudez.



El ministro del Interior "Wado" de Pedro declaró nuevamente sobre los desafortunados comentarios que hizo el periodista Gabriel Levinas respecto a su disfluencia en el habla por la tartamudez: "Si a Levinas le preocupa cómo voy a dar un discurso, se lo puedo cantar".



El funcionario del Frente de Todos brindó una entrevista y habló sobre su tartamudez, después del episodio protagonizado por un periodista en TN.

El domingo por la noche, Levinas dijo: "Me gustaría un país que estemos tan evolucionado intelectualmente que el Presidente pueda ser una persona que es tartamuda". A partir de ese momento, las redes sociales y la dirigencia política se hicieron eco de los comentarios, que generaron disgusto y rechazo en todas partes.



En el programa Desayuno Americano, conducido por Pamela David, De Pedro elogió a Francisco Benitez, cantante y ganador de La Voz, quien se presentó en la competición con una disfluencia en el habla. "Lo de Francisco, el pibe que canta, me parece maravilloso. Yo hablé con él por teléfono y la verdad que lo felicité porque me parece algo maravilloso", expresó emocionado el funcionario.

Y sobre el ataque de Gabriel Levinas agregó: "Si le preocupa cómo voy a dar un discurso, se lo puedo cantar".

La respuesta de Wado de Pedro a Levinas

Wado de Pedro respondió este lunes, inicialmente, a través de su cuenta de Twitter, escribió un breve mensaje y además compartió un video con fragmentos de un discurso propio durante un evento social sobre bullying y discriminación.

Desde sus redes, Wado de Pedro escribió: "Para construir una sociedad inclusiva hay que cortar con los discursos de odio". El mensaje se replicó a miles de usuarios y sumó además un video.

"Yo tengo una disfluencia en el habla", explica el funcionario en las imágenes, durante un discurso con chicos con problemas de bullying. Haciendo eje en la discriminación, pidió terminar con los discursos de odio como forma de construcción social.

"Vamos a trabajar para ser una sociedad mejor", indicó Wado en esa presentación de "Argentina contra el Bullying", donde instó a "aceptarnos cada uno como somos".