Franco Bartolacci fue reelecto como rector de la UNR hasta 2027

Con un apoyo del 85 por ciento, la Asamblea Universitaria resolvió renovar el mandato del actual Rector Franco Bartolacci hasta 2027. En la historia de la Universidad nunca hubo un respaldo tan contundente para un equipo de gestión. "No lo asumimos como un derecho sino como una gran responsabilidad, con escucha, diálogo y trabajo vamos a seguir transformando la universidad“, agradeció Bartolacci visiblemente emocionado, quien aspira a ser "un digno hijo de esta Universidad".

Bartolacci fue reelecto ayer como Rector de la Universidad Nacional de Rosario (UNR) en la Asamblea Universitaria que se realizó en el Salón de Actos de la Facultad de Ciencias Exactas, Ingeniería y Agrimensura, y extenderá su mandato hasta 2027. El Vicerrector Darío Masía también fue reelegido. Bartolacci -identificado con ideales reformistas- fue apoyado por el 85 por ciento de la Asamblea Universitaria, ganó por 257 votos a favor contra los 38 que obtuvo Patricia Propersi, candidata a rectora impulsada por sectores de izquierda. Hubo 7 abstenciones.

Es la primera vez en la historia de la UNR que un Rector es elegido por semejante caudal de sufragios con una obtención de una diferencia sustancial que expresó el respaldo de los diversos sectores políticos e institucionales de la comunidad universitaria. El mandato del Rector dura cuatro años y puede ser reelecto una sola vez.

Desde las 8.30 de la mañana que se conformó la Asamblea Universitaria, se inició la sesión más importante del año para elegir a las autoridades máximas de la UNR. El intenso debate se extendió por varias horas, con mociones de expresiones de los distintos representantes de los claustros, para ya cerca del mediodía proceder a la votación. Pasadas las 13, en dos urnas por separado cada uno de los integrantes de la Asamblea sufragaron para definir la continuidad de Bartolacci y Masía que cosecharon más de 250 votos de los 302 que participaron de la elección, sólo hubo un elector ausente.

La Asamblea Universitaria es el órgano superior de la Universidad que se constituye con todos los miembros del Consejo Superior, de los Consejos Directivos de las Facultades y de los Consejos Académicos de los Establecimientos de Nivel Preuniversitario. Son 303 los representantes: 12 decanos y 3 directores de escuelas, 144 docentes, 110 estudiantes, 17 graduados y 17 no docentes.

Esta es la primera vez que los representantes de las escuelas medias de la UNR participan en esta instancia, ya que en diciembre de 2019 se reformó el estatuto para garantizar la plena ciudadanía universitaria a las y los integrantes de estos establecimientos. Este había sido uno de los compromisos asumidos por Bartolacci al inicio de su gestión, objetivo que se materializó rápidamente gracias al consenso de la comunidad universitaria.

A las 15.30 se anunciaron los resultados definitivos que consagraron a Bartolacci y Masía, el auditorio estalló en abrazos y felicitaciones, para seguir con discursos y agradecimiento.

Ya en el filo de la tarde y entre los festejos, con emoción Bartolacci expresó su satisfacción por semejante respaldo: "Es un gran honor para mí este acompañamiento masivo de la comunidad de la UNR, en la historia de la Universidad nunca hubo un respaldo tan contundente en una Asamblea Universitaria para un equipo de gestión, más del 85 por ciento acompañó esta propuesta, y no lo asumimos como un derecho sino como una gran responsabilidad. Estamos viviendo un tiempo tremendamente delicado, la presencia activa de la Universidad Pública formando profesionales de excelencia pero también comprometiéndose con el desarrollo científico, con su presencia en la agenda pública, para transformar lo que nos pasa, esto es lo más urgente”.

“Han sido 4 años con muchas dificultades por la pandemia y por la situación económica, hemos hecho un gran esfuerzo por multiplicar la presencia de la Universidad, por habilitar a que lleguen a los que no llegan, hemos provocado un proceso de expansión inédito con cuatro nuevas escuelas, la primera creada por la UNR como es la Escuela de Ciencias Sociales, más de 170 nuevas carreras que pusimos en marcha, la inversión para recuperar el patrimonio histórico edilicio como nunca antes, toda la ciencia puesta para atender los problemas de la sociedad, vamos a seguir trabajando así”, remarcó.

“Y además lo hemos hecho con el corazón sobre la mesa, con mucho diálogo, escuchando mucho a nuestra comunidad, buscándole la vuelta, no es fácil gestionar lo público, hay que ponerle el cuerpo, hay que ser creativo, cuando el contexto es delicado como el que atravesamos hay que poner mucho esfuerzo y creatividad, hemos dado lo mejor de nosotros y agradecemos de corazón que la comunidad UNR confíe en nosotros, es una gran responsabilidad”, expresó.

Con lágrimas en los ojos, Bartolacci recordó tantos años en la UNR. “Es mi última Asamblea, me han tocado vivir muchos años en la Universidad Pública, me considero un hijo privilegiado de esta universidad, aspiro a ser un digno hijo de esta Universidad y en estos últimos años voy a hacer todo mi esfuerzo, con escucha, diálogo y trabajo para seguir transformando la Universidad”.

Por último destacó el acuerdo transversal que consolidó su reelección: “Ojalá sea un mensaje de que las cosas se pueden hacer de otra manera en nuestro país, tenemos problemas estructurales, y lo que se profundiza son las desigualdades, mientras tanto muchas veces la política y algunas instituciones parecen estar en otro registro y no escuchando lo que le pasa la gente. Este acuerdo colectivo y diverso, expresa todo el arco ideológico de la UNR. Las cosas se pueden hacer de otra manera, no se trata de no reconocer las diferencias, sino escucharnos y saber que por encima de cada uno de nosotros y de nuestros colectivos, está nuestra casa común que es lo que tenemos que cuidar. Ojalá en el país pasaran cosas parecidas a lo que pasa en esta Universidad”.