La Cámpora no descarta una candidatura presidencial de Axel Kicillof

Desde el gobierno de la provincia de Buenos Aires consideran que "se hará lo que decida Cristina" y aseguran que "el gobernador no está embarcado en ningún proyecto personal".



La reconfirmación por parte de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner sobre la declinación para una candidatura presidencial aumentó la incertidumbre por el nombre que encabece las filas del Frente de Todos en las elecciones 2023. En este contexto, desde el Gobierno de la provincia de Buenos Aires no descartan a Axel Kicillof para competir por la presidencia.



Este martes, la vicepresidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner, volvió a insistir en redes sociales que no será candidata, tal como adelantó en el 6 de diciembre del año pasado. "No voy a ser mascota del poder por ninguna candidatura", remarcó. La exmandataria volvió a apuntar contra el "Partido Judicial", Juntos por el Cambio y el poder económico.

En una entrevista realizada el 16 de marzo por el diario Página 12, el jefe de asesores bonaerense, Carlos Bianco, no descartó a Kicillof como candidato a presidente frente a la pregunta del periodista sobre si el gobernador rechaza anotar su nombre en las elecciones nacionales: "Para nada. El gobernador no está embarcado en ningún proyecto personal. Hará lo que decida nuestro proyecto y lo que decida Cristina. Recorre la Provincia. Junta votos en la Provincia para sostener el proyecto en la Provincia y para aumentar el caudal de votos a nivel nacional".



"Y a la vez es el candidato natural, el que mejor mide en las encuestas y el que lleva adelante la política sobre todo en tres áreas que, más allá de la ayuda productiva del Bapro, dependen de nosotros: seguridad, educación y salud", agregó.

Kicillof y un posible desdoblamiento en la provincia de Buenos Aires

Uno de los dirigentes más cercanos a Kicillof en el territorio bonaerense también se expresó en relación al posible desdoblamiento de las elecciones provinciales.

"El desdoblamiento se va a definir después del cierre de listas, analizando la situación y pensando en qué es lo mejor. El peronismo tiene un ejemplo histórico de elecciones propias en la provincia de Buenos Aires: las de 1962, con Andrés Framini de candidato", afirmó.

El pasado jueves, el gobernador también definió al desdoblamiento como una posibilidad: "Hay posibilidades (de desdoblar) y eso tiene que ver con que a nosotros por ley las PASO las tenemos que hacer en conjunto con la Nación, pero en la elección general nos permiten nuestras leyes hacerla de manera desdoblada".