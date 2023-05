Casilda: Empleadas municipales acusan a concejal por violencia institucional y patriarcal y misoginia

La Red de Mujeres Municipales y Comunales y la Secretaría de Políticas de Genero de la federación Festram cuestionaron a Germán Zarantonello, también candidato a intendente por el espacio referenciado en Miguel Ángel Pichetto

La Red de Mujeres Municipales y Comunales y la Secretaría de Políticas de Genero de la federación Festram expresaron un “enérgico repudio” a lo que calificaron como hechos de violencia institucional y patriarcal, y misoginia, protagonizados por el concejal de Casilda y precandidato a intendente de esa localidad Germán Zarantonello.

“La violencia que expresan es estructural y es el lugar donde se refugian para no cambiar nada, no ceder sus privilegios machistas y marcar el límite que no están dispuestos a correr: no son hechos aislados, responden sistemáticamente al ejercicio de la violencia sobre las mujeres buscando intimidar, limitar y aleccionar a todas las trabajadoras”, señala el comunicado de las denunciantes.

En el texto, expresan la solidaridaCasildad “con las compañeras agredidas” y exigen a las autoridades del Concejo Deliberante de sanciones por las conductas que califican como graves del edil.

Zarantonello, a poco del cierre de lista para las elecciones provinciales, se posicionaba como candidato a Intendente de la localidad cabecera del departamento Caseros por el espacio Encuentro Republicano Federal –dentro de Juntos por el Cambi– que se referencia a nivel nacional en Miguel Ángel Pichetto.

El domingo 30 de abril, el concejal protagonizó un raro suceso. Por la mañana, denunció el robo de 170 mil pesos del interior de su vehículo, que dijo eran fruto de la recaudación de su comercio. Pero, antes, en la madrugada, rehusó hacer el test de alcoholemia cuando lo paró un control de tránsito municipal. Se fue del lugar dejando los papeles del vehículo en el lugar. A partir de ahí, entabló una polémica con los trabajadores municipales que mereció la réplica del sindicato local.