El discurso de Hugo Porta que emocionó a Messi en los premios Laureus: “Si Mandela estuviera acá, te daría un abrazo”

Lionel Messi fue elegido nuevamente como el mejor de la temporada y se quedó con el premio Laureus en el cual participaron deportistas de otras disciplinas. En la gala que se desarrolló en el Hotel d’Evreux en París también fue premiada la selección argentina por haber ganado el Mundial de Qatar y Lisandro Martínez recibió la estatuilla junto con Claudio Tapia, presidente de la AFA. Pero uno de los momentos más emotivos de la ceremonia se dio en el escenario con la palabra de Hugo Porta.

El ex jugador de Los Pumas e integrante del Salón de la Fama del rugby le entregó el Laureus a Messi en compañía del actor español-alemán Daniel Brhül y le dedicó unas palabras que encendieron los ojos del capitán del seleccionado argentino. “Sos mucho más que un jugador de fútbol. Hoy todos los chicos que quieren ser jugadores de fútbol quieren ser Messi. La academia te eligió para darte el premio no solo por lo que haces dentro de la cancha, sino por lo que hace afuera de la cancha. Por la persona que sos, por tu humildad, por tu manera de liderar, por el ejemplo que das, por el apego a tu familia. Yo lo veo cada vez que trabajo con la fundación Laureus en la Argentina, con los chicos que no tienen oportunidades, la admiración que te tienen. Te quieren todos, te queremos todos”, continuó Porta.

Pero el momento más emotivo se dio cuando Porta, ex embajador argentino en Sudáfrica durante el gobierno de Carlos Menem, incluyó a Nelson Mandela en su discurso. “Tuve la oportunidad de conocer a Mandela. Mandela y vos tienen muchas cosas en común. Muchas habilidades de él, las tenés vos. Tu manera de liderar, tu manera de inspirar. Si Mandela estuviera aquí, te daría un abrazo. Te lo voy a dar yo en nombre de él. Te felicito”, culminó fundiéndose en un abrazo con Messi, quien estaba emocionado.

En una de sus publicaciones en Instagram, el ex rugbier que ocupa el rol de presidente de la Fundación Laureus, escribió: “Es un enorme placer poder hacer entrega de este premio a quien trascendió un campo de juego para convertirse en un ejemplo para niños y niñas. Te felicito Leo Messi porque todos te admiran, todos te quieren, todos te queremos. Felicito también a la selección argentina por ganar el premio Laureus al mejor equipo. Orgullo total por este grupo, su capitán y equipo técnico”.