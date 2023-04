Autos eléctricos: ya son 11 los puntos de carga habilitados en la provincia

El mercado de vehículos eléctricos viene pisando el acelerador y ya son 11 los puntos de carga habilitados en la provincia para ofrecer una mayor accesibilidad a conectores. ¿Dónde están ubicados?

La electromovilidad crece en todo el mundo y Argentina no está al margen de esta tendencia. En el país las ventas de vehículos híbridos y eléctricos durante 2022 alcanzaron las 7.848 unidades patentadas. En total, son 7.588 híbridos y 260 eléctricos puros, con un aumento del 33% frente al 2021 y del 231% en comparación con el 2020, según datos de la cámara de vehículos eléctricos, Mercado Automotor de Argentina.



Este crecimiento se vio apalancado en leyes que acompañaron su desarrollo no solo a nivel nacional sino también en la provincia. En este sentido, el diputado santafesino Joaquín Blanco es el autor de la Ley de Vehículos Eléctricos y Alternativos en la región, que nació con el objetivo de impulsar la industria de eléctricos y con tecnologías de energías alternativas para la movilidad urbana y periurbana, tanto para uso particular, profesional, de transporte público de pasajeros y de carga.

“Nosotros lo que armamos fue una Ley que tenía tres patas, la primera era la de expandir la industria de la movilidad eléctrica en Santa Fe y que todo el autopartismo santafesino, que es muy grande, pueda tener una alianza pública y privada para reconvertirse hacia la electromovilidad. Muchas empresas que funcionan a combustión son históricas y pensamos en cómo, ante el cambio tecnológico que se viene, desarrollar piezas de movilidad eléctrica en Santa Fe”, señaló Joaquín Blanco a Motores.

De hecho, ya hay experiencias de empresas que están virando una parte de su modelo de negocios hacia la movilidad eléctrica. Un caso es la firma Corven en Venado Tuerto, que empezó incursionando en el ensamblado de piezas eléctricas para motos. Otra es Basso, firma de Rafaela que fabrica válvulas para motores de combustión interna y tiene un área vinculada a la movilidad eléctrica.

“Otra pata tiene que ver con el transporte público basado en sustentabilidad y movilidad de este tipo. Trolebuses con baterías de litio y movilidad con última milla que es la gestión de transporte de paquetería centrado en el último trayecto. En los países desarrollados todo eso se hace con eléctrica y acá en Argentina Corven en Venado Tuerto ya comercializa un utilitario de este tipo que reduce emisiones de dióxido de Carbono y es mucho más barato”, indicó el Diputado.

La tercera pata contempla un plan de infraestructura basado en la Empresa Provincial de la Energía (EPE) para desarrollar en la provincia la movilidad eléctrica, fomentando puntos de carga a nivel regional. En este sentido, la expansión de la electromovilidad exigió la habilitación de estos para garantizar el acceso a conectividad para el funcionamiento de este tipo de vehículos.

Uno por uno, los puntos de carga hoy en Santa Fe

La ciudad de Rosario es la que mayores puntos de carga concentra en la provincia con un total de cinco puntos. Estos se ubican en las siguientes direcciones:

Epe Estación de Carga: Bv. Oroño 1260.

DS Automobiles Charging Station: Santa Fe 1539.

Scame Charging Station: Catamarca 2440.

AUDI Charging Station: Córdoba y Bv. Avellaneda.

Giorgi Volvo: Avellaneda y Carballo.

Por fuera de Rosario, los siguientes puntos para carga eléctrica se encuentran distribuidos en las siguientes ubicaciones:

Scame Charging Station: Ruta N 9, S2132 (Funes)

Scame Charging Station: Códoba 972 (Funes, Shopping Tierra Chica)

Scame Charging Station: Julio Argentino Roca 650 (Granadero Baigorria)

Estación de carga de vehículos eléctricos: Autopista Rosario – Santa Fe (Estación La Ribera, San Lorenzo).

Estación de carga de vehículos eléctricos: Autopista Rosario – Santa Fe (Estación Arocena, Arocena).