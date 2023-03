"Nos persiguen porque igualamos a la sociedad", dijo Cristina Kirchner en el Foro Mundial de Derechos Humanos

Este martes se presentó el libro “Objetivo: Cristina. El lawfare contra la democracia en Argentina”, diseñado por el Grupo Puebla y en el que juristas progresistas de renombre analizaron el proceso que enfrentó CFK entre 2019 y 2022. Luego, con el apoyo de expresidentes iberoaméricanos, la vicepresidenta expuso sobre el Lawfare y cómo el Poder Judicial tomó el lugar que antes ocupaban los fusiles militares a la hora de condicionar los procesos políticos del país.

La vicepresidenta participa del encuentro denominado “Voluntad popular y democracia. Del partido militar al partido judicial, las amenazas a la democracia” que tiene lugar en el CCK. Están presentes expresidentes como, José Luis Rodríguez Zapatero (España), Evo Morales (Bolivia), Rafael Correa (Ecuador) y Ernesto Samper (Colombia), entre otros dirigentes políticos. Los acompaña Baltasar Garzón, el exjuez español que, durante los años de vigencia de las leyes de impunidad, fue quien empujó desde Madrid las investigaciones sobre los crímenes de la última dictadura.

"EL SISTEMA FINANCIERO QUE ES EL QUE LAVA LA GUITA DEL NARCO"

Cristina Kirchner manifestó que la persecución del sistema judicial es uno "de los riesgos de la política", de "cuando una decide jugar del lado de los pueblos y de las grandes mayorías nacionales", afirmó.

"Cuando uno decide jugar de un lado sabe que no es gratis: si vas con los otros y con los medios, no tenés problema, te ven rubia, alta, de ojos azules. El problema es cuando una decide jugar del lado de los pueblos y de las grandes mayorías nacionales", sostuvo la Vicepresidenta.

Asimismo, acusó al sistema Judicial de no reparar en los verdaderos problemas de la sociedad argentina. "Hay profundos y numerosos segmentos de la sociedad que sufren la falta de un sistema judicial. Este neoliberalismo que finalmente desplaza al estado permite el ingreso del otro gran drama de nuestro tiempo, nuestra región, de nuestras sociedades, que es el narcotráfico", señaló.

Y agregó: "Cuando desaparece el Estado aparece el narco que ocupa el lugar del estado. Nos quieren convencer que pelean contra el narcotráfico porque están presos chicos o mujeres que andan en el narcomenudeo, pero si tenemos que luchar contra el narcotráfico primero tenemos que desarmar el sistema financiero que es el que lava la guita del narco".

"A ver si vamos a creer que bandas con nombres pomposos, de analfabetos, son los que arman las ingenierías para lavar los miles de millones del narco. Por favor, despabílense todos de una buena vez", subrayó.

Finalmente, Cristina manifestó que " es necesario recuperar un sistema judicial no solamente por lo que nos pueda pasar a dirigentes políticos, comprometidos con los intereses populares, sino también para enfrentar los dramas de nuestros tiempos que estamos viviendo, desde el narcotráfico hasta cuando vengan por nuestros recursos necesarios. Eso es necesario".

"No me importa se me van a inhabilitar, si me van a meter presa, no me importa. Lo que me importa, fundamentalmente, es que volvamos a reconstruir un estado democrático y constitucional, en el cual las garantías que establece la constitución no sean cartón pintado", sumó.

Y cerró: "De eso se trata volver a construir un país como el que alguna vez tuvimos. Se puede hacer porque alguna vez los hicimos, porque lo hizo el peronismo en el siglo pasado y porque, además, lo hicieron también con la construcción de las patrias o de la gran patria latinoamericana durante el siglo XXI".



"TODAVÍA NO SABEMOS A DONDE ESTÁ LA PLATA DEL FMI"

La vicepresidenta recordó la reconsturcción del neoliberalismo a partir de diciembre de 2015 y recordó la frase del ex ministro de Economía, Nicolás Dujovne, quien había destacado que Macri asumió con el país y las familias argentinas desendeudas, como también el precandidato presidencial y jefe de gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, quien reconoció, en los últimos días, que Macri pudo quitar el cepo porque "había reservas en el Banco Central".

"En 2015 no había deudas, ni de Estados ni de empresas ni de familias y, agrego, no había Fondo Monetario Internacional. Además había reservas en el Banco Central y los salarios no estaban rezagados, no solo eso, eran los más altos de América Latina. Entonces, si no había deuda, había reservas y los salarios no estaban rezagados... ¿Me quieren decir qué hicieron en cuatro años que entregaron el país hecho percha en 2019?", criticó la vicepresidente sobre cómo llegó el Frente de Todos al gobierno.

En ese sentido, Cristina dijo que el lawfare construyó el mito de que "se llevaron un PBI". "El PBI se lo llevaron ellos con el FMI y todavía no sabemos dónde está", denunció. "Vinieron a convencer a la gente que todo lo que se pudo lograr era por dirigentes que eran corruptos y que habían robado. La estigmatización buscó volver a imponer un modelo económico y disciplinar a los dirigentes del campo nacional y popular. ¿Quién se va a animar a tareas como recuperar las AFJP, YPF o decirle que no al FMI?", sostuvo.

La ex presidenta, sin mencionar al presidente Alberto Fernández, aseguró que "no es tarea de una persona sino de fuerzas populares que deben organizarse con la convicción. No sé si va a tarde uno, dos o veinte años, pero finalmente la verdad siempre sale a flote", confió Cristina. "Todos podemos tener la sensación de que todo es injusto y sí porque este Poder Judicial que persigue son los riesgos de cuando uno decide jugar del otro lado, el de las mayorías nacionales, y no el de los otros y con los medios, no tiene problemas".



"NOS PERSIGUEN PORQUE IGUALAMOS A LAS SOCIEDADES"

Durante su discurso, Cristina Fernández de Kirchener hizo referencia a la perscusión sistemática que sufren los gobiernos populares y democráticos por parte del poder Judicial. "Nos persiguen porque igualamos a las sociedades, por la justicia social, por el derecho de los trabajadores a participar activamente en el producto bruto de lo que producen", sostuvo la Vicepresidenta.

En ese mismo sentido, la exmandataria expresó: "Durante 12 años y medio pudimos reconstruir el país con mucho esfuerzo", y eso "se vio reflejado en el bienestar de lxs trabajadores". Pero ese crecimiento, manifestó CFK, fue lo que le molestó a quienes ostentaban el poder. "Justamente, el bendito juicio de Vialidad comienza por una denuncia de enero de 2016, y habia un fuero de atracción en Comodoro Py, donde todas las denuncias siempre caian en dos jueces: uno que ya no está y Ercolini, el juez de los chats de Lago Escondido. Fundamentalemnte, se inicia ahi la etapa del Lawfare", sostuvo.

Y cerró: "Lo que el partido militar fue a los gobiernos populares de la primera mitad del siglo xx, el lawfare es a los gobiernos nacionales, populares, democraticos del siglo XXI. Es exactamente lo mismo".



LA TAPA DE PÁGINA/12 QUE HIZO REFERENCIA CFK

"No nos van a perdonar nunca". Con esa frase, Cristina Kirchner recordó en el Foro Mundial de Derechos Humanos las políticas en materia de derechos humanos que llevó adelante los gobiernos nacionales entre 2003 y 2015 que se votó la nulidad de las Leyes de Impunidad, es decir, de Obediencia Debida y Punto Final. En ese sentido, la vicepresidente hizo mención a la tapa de Página/12 con un textual significativo del represor Rafael Videla: "Nuestro peor momento llegó con los Kirchner".

La frase fue tapa de la edición de Página/12 del 16 de febrero de 2012. La pronunció Jorge Rafael Videla, en una entrevista que dio desde Campo de Mayo a una revista española, junto a otras linduras: agradeció los servicios prestados a la Iglesia católica, admitió que el gobierno de facto también tuvo colaboración del empresariado, justificó el golpe y la represión y se presentó como víctima de “la venganza” de los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner. Pasadas las lisonjas momentáneas del poder, un gobernante podrá llevarse muchas cocardas a eso que queda guardado como “la Historia”. La de sus enemigos declarados es una posible, con todo su peso definitorio.



CRISTINA KIRCHNER: "TODAS LAS PERSECUSIONES Y TODO LO QUE SE SUFRE TIENE QUE VER CON LA ECONOMÍA"

Recibida con el canto "¡Cristina presidenta!", la vicepresidenta Cristina Kirchner agradeció la noche de "tantas caricias, después de tantos golpes y hasta intentos de disparos" rodeada de los líderes progesistas del Grupo Puebla. En el panel en el que se abordó el fenómeno del "Lawfare", Cristina aseguró que "las sentencias se escriben en los medios de comunicación y después un juez firma la sentencia" y resaltó que el objetivo es "la criminalización de la política, pero no de toda, sino de la que tienen que ver con la redistribución del ingreso y la movilidad social ascendente".

La ex presidenta trazó la línea histórica entre el "Partido Militar al Partido Judicial" y señaló que el lawfare que "inunda toda la región" fue precedido por el rol de las Fuerzas Armadas que tuvieron la tarea de interrupir en la década de 1970 de terminar con los gobiernos progresistas de entonces, un modelo de acumulación, que simbolizó el Peronismo.

"Somos hijos de ese modelo. En 1976 se quiebra la Argentina de producción y de trabajo, marca a fuego y destruye el modelo de país de acumulación económica y cultural, la Argentina en la que era posible creer que si estudiabas y laburabas te iba a ir bien", repasó Cristina y recordó que fue en la dictadura de Augusto Pinochet donde se "instauró el laboratorio neoliberal". En ese punto, la vicepresidenta mencionó elípticamente a Javier Milei, quien busca instalar las ideas de la escuela de Chicago, que se pusieron a prueba con las dictaduras militares.

"Disculpen que hable tanto de economía, pero todo lo que pasa, todas las persecusiones y todo lo que se sufre tiene que ver con la economía. Tiene que ver con la Argentina que el 25 de mayo de 2003 vino a reconstruir el estado democráctico constitucional", revindicó en relación al proceso político abierto por Néstor Kirchner y aseguró: "Junto con esa reconstrucción también hubo una de Memoria, Verdad y Justicia".

"Quizá porque tengo el mayor grado de representación de ese espacio se encarnizan conmigo. No es solo la economía sino lo que pudimos construir en materia de derechos humanos. No nos van a perdonar nunca", aseguró Cristina, recordó la tapa de PáginaI12 con un textual del represor genocida Rafael Videla aseguró que su peor momento fue con el kirchnerismo y valoró ser senadora cuando durante el gobierno de Néstor Kirchner se votó la nulidad de las Leyes de Impunidad --las leyes de Obediencia Debida y Punto Final--.

Cristina también se encargó de enviarle un mensaje al precandidato radical Gerardo Morales --"que manda a la casa a unos y a otras"-- recordándole que era parte del gobierno de la Alianza cuando el entoces vicepresidente Carlos "Chacho" Álvarez denunció que habían sobernado a los senadores peronistas para aprobar la Ley de Flexibilización Laboral.

"Sí, jóvenes argentinos, peronistas, libertarios, de Cambiemos. Hubo un primer gobierno de coalición, cuyo vicepresidente renunció denunciado corrupción. Sí, se compraban leyes y las otras se obtenían con la amenaza de que había que sancionar déficit cero porque si no venía el FMI y nos cortaba la cabeza", recordó.