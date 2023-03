Perotti dijo que "sería irresponsable" no pedir ayuda contra el narcotráfico y cruzó a la oposición

El gobernador de Santa Fe dijo que no pedir asistencia para enfrentar al crimen organizado y la violencia que atraviesa, sobre todo, a Rosario es "hacerle el juego a la delincuencia". Volvió a cruzar a la oposición, a la que acusó de hacer "turismo político" en la ciudad

En medio de la fuerte crisis de violencia e inseguridad que atraviesa a Rosario y después de la repercusión mundial que generó la balacera al supermercado de la familia Roccuzzo y la amenaza a Lionel Messi, el gobernador de Santa Fe, Omar Perotti, reconoció en una entrevista radial que sería “una irresponsabilidad” no pedir ayuda en la lucha contra el narcotráfico y el crimen organizado por miedo a mostrarse "débil" y acusó a la oposición de hacer turismo político en la ciudad.

“Narcotráfico, lavado, los delitos federales, nos exceden claramente y ahí no vamos a estar ocultando la necesidad de ayuda”, dijo el titular de la Casa Gris este sábado en radio Mitre de Buenos Aires.

También remarcó que sería “una irresponsabilidad no estar denunciando y poniendo sobre la mesa la gravedad” de la situación que deben enfrentar la provincia y, en particular, la ciudad, que cerró el 2022 con 288 homicidios -la cifra más alta desde que se tienen registros- y supera los 50 en los poco más de dos meses de 2023.

En ese punto, Perotti postuló que para resolver un problema es necesario “reconocer que existe y no taparlo” e insistió con que su gestión no niega ni camufla el pedido de ayuda al gobierno nacional. Y que asumirlo no significa mostrar “debilidad”.

“Cuando se pide ayuda, muchos pueden tomarlo como una debilidad, ‘cómo voy a pedir ayuda, significa que por sí mismo no nos sabemos defender, no nos sabemos organizar para enfrentar esto’”, reflexionó. En cambio, expresó que no hacerlo “sería hacerle el juego a la delincuencia”.

En la continuidad de la entrevista, el rafaelino pronunció una frase confusa, otra vez en referencia a la supuesta debilidad que se muestra al no solicitar ayuda: “No digo nada, así no sale en los medios, pero cada vez estoy más débil y cada vez la organización criminal crece más”. No quedó del todo claro si se reconoció endeble frente a los narcos bajo el contexto actual o si expresó que, en realidad, no mostrar el problema ni pedir ayuda es lo que genera debilidad.