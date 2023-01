Trenes Argentinos informó que Rosario agotó todos los pasajes larga distancia hasta marzo

Con la temporada alta de verano a pleno, este año los destinos locales están entre los más elegidos por los rosarinos. Para aprovechar al máximo los días de descanso, muchos recurren a una vía de transporte que, además de cómoda, es mucho más barata: el tren. La demanda de pasajes para los viajes de larga distancia se multiplicó y desde la empresa aseguran que los servicios desde Rosario tienen capacidad llena hasta marzo.

La venta de pasajes para la temporada comenzó en noviembre del pasado año y rápidamente la demanda superó la oferta. A la posibilidad de una vía económica se le sumó la comodidad de poder adquirir los pasajes de manera online. No obstante, algunos continúan yendo a comprar personalmente los tickets y los empleados expresan que las filas largas se repiten cada año en esta época.



Si bien la ocupación es plena en todos los servicios, desde Trenes Argentinos recuerdan que hay una última opción para tener en cuenta que consiste en la liberación de algún pasaje 48 horas antes de la partida del servicio. Esto ocurre cuando el posible usuario no confirma que va a hacer el viaje, por lo que se vuelve a liberar el asiento.

¿CUÁNTO SALE EL PASAJE DE TREN DE ROSARIO A LOS DISTINTOS DESTINOS?

Quienes aún alberguen la esperanza de conseguir asiento en los meses de enero y febrero, o quieran y puedan viajar en marzo, las tarifas de cada servicio son las siguientes:

El tren de Rosario a Tucumán sale miércoles y domingos. De Apeadero Sur parte a las 2:30 am y de Rosario Norte a las 3:30 am. El costo de los pasajes es de $2.510 en primera y $3.010 en Pullman.

El servicio a Córdoba sale jueves y domingos. De la Estación Rosario Sur parte a las 16:56 y de Rosario Norte a las 17:58. El costo de los pasajes es de $1.150 en primera y $1.380 en Pullman.

El viaje a Retiro (Buenos Aires) es diario. El tren sale de la Estación Rosario Norte 2:48 am y de Apeadero Sur a las 3:30 am. El costo de los pasajes es de $1.420 en primera y $1.700 en Pullman.

Además, desde diciembre los fines de semana circula un tren expreso, también a Buenos Aires. Este sale de la Estación Rosario Norte a las 16:26 y de Rosario Sur a las 17:11. El costo de los pasajes es el mismo que el viaje normal a Retiro.