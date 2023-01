Emergencia en seguridad: once partidos de la oposición se reúnen el miércoles en Rosario

POR JOSÉ CURIOTTO

El Gobierno de Santa Fe envió a la Legislatura un nuevo proyecto de ley para volver a declarar el estado de Emergencia en Seguridad en la provincia. Referentes de once partidos opositores se reunirán en Rosario para debatir sobre este tema cuando se inicia un año electoral.



Una semana después de que el Gobierno de Santa Fe enviara al Senado de la Provincia un proyecto de ley para volver a declarar el estado de emergencia en materia de seguridad, once partidos de la oposición resolvieron organizar para el próximo miércoles un encuentro en la ciudad de Rosario, del que participarán los principales dirigentes de cada uno de los sectores convocados. Si bien no será el único tema sobre la mesa, la respuesta a este nuevo pedido de emergencia en seguridad representará el eje de la reunión.



Estarán presentes representantes de la Unión Cívica Radical, el Partido Socialista, el Pro, Creo, la Coalición Cívica, Encuentro Republicano Federal, UNO, Unir, Ucedé, PDP y Gen.

Hasta el momento no se produjo el anuncio formal de un posible frente de frentes para competir contra el peronismo gobernante en Santa Fe en las próximas elecciones, pero el encuentro de este miércoles aparece como una nueva muestra de que esta posibilidad parece hacerse más fuerte a medida en que transcurren los meses y se acercan los procesos electorales que atravesarán este 2023.

"El tema de la inseguridad representa la mayor preocupación para todos los que vivimos en la provincia de Santa Fe. Sobre todo, en las grandes ciudades. Pero ante este nuevo planteo de la gestión de Omar Perotti, surgen inmediatamente algunas preguntas: ¿esta vez el gobierno utilizará los recursos de una nueva emergencia?, ¿desperdiciará nuevamente la herramienta, como sucedió en 2022?", planteó el legislador.

Y agregó: "Siempre estamos predispuestos a realizar aportes propositivos, sobre todo frente a esta sitaución que es gravísima. Por eso necesitamos toda la información sobre cómo se utilizaron las partidas de la emergencia en seguridad en el último año. Este 2023 será el último año de la gestión de Perotti. ¿Le vamos a dar un cheque en blanco?".

Michlig adelantó que uno de los temas a resolver es si se aprueba una nueva emergencia solo para 2023, "o se piensa en una herramienta que también abarque al menos los primeros años de la próxima gestión".

"No quisiéramos que los fondos disponibles por una nueva emergencia terminen siendo utilizados con fines electorales. Debemos tomar todos los recaudos del caso, porque ya les aprobamos una emergencia y no la aprovecharon. El año pasado, la ejecución de las partidas fue insignificante. Incluso, recibieron más de 3.000 millones de pesos del Gobierno nacional para enfrentar a la inseguridad, pero colocaron el dinero en plazos fijos bancarios", insistió.

Frente a este escenario, referentes de estos once partidos opositores intercambiarán miradas este miércoles en Rosario y, posteriormente, se espera una declaración conjunta que permita avizorar cuál será el derrotero de este proyecto de ley que ingresó a través del Senado a principios de esta semana.

En octubre del año pasado, el ministro de Seguridad, Rubén Rimoldi, y la entonces secretaria de Coordinación Técnica y Administración Financiera de la cartera, Ana Morel, concurrieron a la Legislatura para dar cuenta de cómo se venían utilizando los recursos económicos habilitados por la anterior ley de emergencia. Sin embargo, aquel encuentro solo contribuyó a incrementar el clima de confusión. Y a principio de este año, Morel terminó renunciando a su cargo.

La presencia del ministro de Seguridad, Rubén Rimoldi, y de la exsecretaria de Coordinación Técnica y Administración Financiera de la cartera, Ana Morel, terminó en escándalo en octubre pasado.

El nuevo proyecto de Emergencia en Seguridad para Santa Fe

Tal como lo adelantara AIRE, el gobernador Omar Perotti envió el pasado lunes al Senado de Santa Fe el proyecto de ley para declarar nuevamente el “Estado de Emergencia en Seguridad Pública y Servicio Penitenciario”, que perdió vigencia con el fin del año 2022.

En el mensaje, que fue incorporado al temario de sesiones extraordinarias, se lleva el límite de 6 a 12 millones de pesos para la realización de licitaciones públicas y concursos privados para compras de patrulleros, armas, municiones, chalecos, uniformes y equipamiento en general; mientras que para las obras públicas se eleva el tope de 9 a 18 millones de pesos en licitaciones privadas.



El nuevo proyecto de ley de Emergencia en Seguridad hace hincapié en la necesidad de realizar inversiones urgentes en el Sistema Penitenciario de Santa Fe.

El proyecto describe una dura realidad en la situación de las cárceles provinciales: “La descripción realizada en los informes da cuenta de una situación que se arrastra desde ya hace años y que se relacionan con las condiciones de seguridad, los traslados de internos, el cumplimiento de órdenes judiciales, la prestación de servicios de salud a los internos, las condiciones mínimas de habitabilidad para los internos (capacidad de alojamiento, alimentación, higiene, progresividad del régimen penitenciario), la superpoblación carcelaria, y el déficit de personal”.

Frente a este escenario, se solicitan medidas que agilicen "los aspectos logísticos y de la administración financiera del Servicio Penitenciario", para la compra de tecnología, garantizar el buen estado de los móviles y realizar obras esenciales en las unidades carcelarias.

Además, la iniciativa plantea que “en lo referente al área de seguridad del servicio, la situación actual implica que durante mucho tiempo no se han adquirido elementos necesarios para dar cumplimiento con la misión”.