La Cámara de Diputados de la Nación aprobó la Ley de Alcohol Cero al Volante

Se busca prohibir en todo el país la conducción de vehículos tras haber consumido bebidas alcohólicas. El diputado Eduardo Toniolli, uno de los impulsores de la iniciativa, señaló que "en todas las jurisdicciones en las que esta norma ha entrado en vigencia hubo una baja ostensible de los siniestros viales", y afirmó que "ese solo dato alcanza y sobra para explicar por qué abrazamos esta Ley, que es una forma de abrazar la vida".

“Esta medida ya existe como legislación municipal y provincial en distintas partes de Argentina, y lo que buscamos es extenderla a nivel nacional, porque está demostrado que donde se implementa esta norma, se reducen los siniestros viales, y baja la tasa de fallecimientos. Jujuy, por ejemplo, al poco tiempo de ponerla en marcha, tuvo una reducción del 40% de los accidentes de tránsito” señaló Toniolli, y explicó: “hace 25 años rige para los conductores profesionales como taxistas y colectiveros, la prohibición de ingerir alcohol si van transportar personas, entonces, ¿por qué no exigir lo mismo a quienes trasladan a familiares y seres queridos en su automóvil particular?”.

“Si tenemos en cuenta que en nuestro país la causa principal de decesos entre los jóvenes son los siniestros viales, esta ley pasa a ser no sólo un asunto de regulación del tránsito vehicular, si no una cuestión prioritaria en materia de salud pública”, aseguró el legislador nacional.

“Beber alcohol afecta nuestros sentidos, nuestra percepción y capacidades. Con una graduación de entre 0,1 y 0,5 se multiplica por tres el riesgo de provocar un siniestro vial. Por eso decimos alcohol cero, y no 0,1 o 0,3: queremos erradicar la especulación", afirmó el legislador santafesino, y concluyó: “esta no es una 'ley seca', no planteamos erradicar las bebidas alcohólicas, lo que queremos es disociar la ingesta de alcohol del manejo de vehículos”.

El proyecto de ley de Alcohol Cero al volante reduce la tolerancia de los actuales 0,5 gramos por litro de alcohol en sangre a cero gramos, para la conducción de todo tipo de vehículos. Cuenta con respaldo del Ministerio de Transporte de la Nación, la Agencia Nacional de Seguridad Vial, la SEDRONAR, y distintas organizaciones y asociaciones civiles, entre ellas las que agrupan a familiares de víctimas de siniestros viales.