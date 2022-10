Visita de la Ministra Gonnet: Socialistas reclaman más acciones concretas

En la mañana de es este miércoles la Comisión de Ambiente, presidida por la diputada Erica Hynes, recibió en la Cámara de Diputados y Diputadas a la ministra de Ambiente y Cambio Climático, Érika Gonnet.

El temario de la reunión, extenso y que se fue enriqueciendo desde la convocatoria planteada a principios de año, inició con pedido de respuesta en cuanto a la reglamentación de la Ley Provincial de Humedales, que data de 2019 en nuestra provincia, y a acciones concretas en el marco del Plan Integral Estratégico para la Conservación y Aprovechamiento Sostenible en el Delta del Paraná (PIECAS-DP).

En este sentido, desde el bloque socialista también se consultó sobre la postura del gobierno provincial frente a la discusión de la Ley de Humedales a nivel nacional, luego del freno impuesto por los gobernadores del norte grande al plenario de comisiones que trataría el proyecto de ley.

“El disenso quedó en evidencia en estos importantes puntos. La ministra Gonnet considera que la realización de un inventario de humedales es muestra suficiente del compromiso de Santa Fe en la conservación y el cuidado de estos ecosistemas, y desde nuestro bloque valoramos este trabajo, pero sabemos que no es suficiente. Se requieren medidas de acción e intervención en territorio más adecuadas, porque las que detalló Gonnet claramente no han funcionado en los últimos 3 años. El inventario, por otro lado, que se realiza junto con el gobierno nacional, todavía no publicó los resultados del nivel 2”, dijo Hynes.

En cuanto al PIECAS, se valoró que “las acciones para impulsar su ejecución son escasas y no hay liderazgo ni nacional ni provincial que lo lleve adelante. No tuvimos respuestas satisfactorias en torno a estos temas que tienen que ver con emergencia ambiental, el humo en las ciudades costeras y la protección en general de los ecosistemas en peligro”.

El diputado Esteban Lenci se refirió a la prolongada espera para concretar esta reunión: "Después de 8 meses de haber hecho la convocatoria había muchos temas para tratar, de hecho la ministra se comprometió a generar una próxima reunión porque hay varios temas que quedaron pendientes". "Lo que nosotros notamos, y se lo hemos dicho a la ministra, es una falta de acción del gobierno provincial, tanto para plantear la urgencia en el tratamiento de la Ley de Humedales, como también una falta de iniciativas, cómo sería convocar a todos los legisladores nacionales por la provincia de Santa Fe, diputados y senadores, y convocar y apoyar a los intendentes y presidentes comunales de la costa del Paraná, que vienen reclamando una reunión en la Corte Suprema de Justicia", detalló.

"Además está la indispensable participación de Santa Fe en el PIECAS-DP, que tiene que ser activa. La iniciativa tiene que ser del Gobernador y como hemos dicho, los legisladores somos aliados en estas cuestiones de defender el medio ambiente para todas las santafesinas y santafesinos", expresó el diputado villagalvense.

Otro tema relevante de la reunión tuvo que ver con la ejecución presupuestaria. El contrapunto surgió entre la información que contaban los legisladores, a mayo del 2022, daba cuenta de una ejecución muy baja, rondando el 10%, al igual que subejecuciones similares en los años precedentes. En este punto, la ministra, asistida por su equipo, afirmó que a octubre 2022 se ha devengado el 78% del presupuesto de su ministerio, sin especificar el porcentaje total de la función ecología y medioambiente, que es transversal e interministerial y aún no se encuentra publicado.

El temario también incluyó puntos referidos a Áreas Naturales Protegidas, cumplimiento de la Ley de basura cero y consorcios GIRSU, la falta de reglamentación Ley de Acción Climática, y la aplicación de la Ley Yolanda, entre otros, muchos de los cuales quedaron en título debido a la extensión de la reunión, con el compromiso de dar respuesta a los informes solicitados por los legisladores y realizar nuevos encuentros.