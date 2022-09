Miramar se prepara para vivir el “Oktober Surf” en las playas del centro

La ciudad de Miramar vivirá dos jornadas con el mejor surf juvenil que se dará cita en las playas del centro en las playas del centro para ser parte del “Oktober Surf”, acontecimiento cuya organización estará a cargo de la Secretaría de Turismo, Cultura y Deportes del municipio de General Alvarado, la Asociación General Alvarado de Surf, con fiscalización de la Asociación de Surf Argentina (ASA).

La competencia, válida la 6° fecha del Circuito Argentino Junior tendrá lugar en el sector delimitado entre calles 13, 15 y 17 y abarcará las categorías sub 10, sub 12, sub 14, sub 16 y sub 18 de damas y caballeros. Esto incluye la participación de los más reconocidos surfistas de Argentina.

Durante ambas jornadas se harán presentes reconocidos raiders a nivel local y nacional, como así también sponsors relacionados a la actividad. El horario de inicio de las baterías será a las 8 y se extenderá hasta las 18 aproximadamente.

El desarrollo del torneo estará a cargo del equipo de jueces de la ASA, el cual se encuentra avalado por la ISA (International Surfing Association), World Surfing League, Asociación Panamericana de Surf, Confederación Sudamericana de Surf y está preparado para juzgar eventos nacionales e internacionales.

Una vez finalizadas las competencias, de acuerdo al ranking, se conocerán los deportistas clasificados para competir por el título Nacional 2022.

“Esta propuesta representa una oportunidad imperdible, para todos aquellos aficionados al surf o para quienes deseen disfrutar de un evento deportivo de alta calidad”, indicaron desde la organización.

Durante ambos días se presentarán en la ciudad artistas y humoristas, que estarán compartiendo en sus redes imágenes con los avances del torneo y promoción de las actividades que se desarrollarán en la ciudad durante el fin de semana largo de octubre.

Recitales de cierre

Para coronar la primera edición del “Oktober Surf”, se presentarán de forma gratuita las reconocidas bandas Rodamón y Ella es tan Cargosa, en un escenario ubicado en pleno centro de la ciudad sobre avenida 26 y 23.