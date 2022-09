Rosario: inseguridad y ola de violencia impulsan boom de nuevos countries afuera de la ciudad

Por BELÉN FERNANDEZ

Funes, a 15 kilómetros del centro de Rosario, es una de las zonas que más creció. Desde 2019, se suman al menos 10 nuevos barrios cerrados en esa localidad. Los precios de los lotes aumentaron hasta un 100% por el boom de demanda que provoca el éxodo

La pandemia y la inseguridad generaron un boom de barrios cerrados en las afueras de Rosario. La necesidad de vivir en espacios más amplios y con seguridad las 24 horas impulsaron un éxodo de rosarinos hacia la localidad de Funes, a solo 15 kilómetros del centro. "Allí hay por lo menos 10 nuevos countries, a lo que se suma un importante centro comercial e instituciones educativas", cuentan los empresarios inmobiliarios de la zona.

Si bien el fenómeno comenzó en los últimos 10 años, la pandemia y la ola de inseguridad, con creciente violencia por la expandida presencia del narcotráfico, adelantó los procesos. Esto se traduce en un aumento significativo de precios. En solo tres años, los lotes se incrementaron 100%, llegando a valores récord, similares a lo que se paga hoy por un terreno en la zona norte de Buenos Aires.

Una de las zonas que más creció en los últimos tres años es Funes, a solo 15 kilómetros del centro de Rosario. "Hoy existen por lo menos 10 barrios cerrados nuevos para construir una casa. Los lotes, en promedio, valen entre u$s 150.000 y u$s 200.000, con un alza del 100% desde 2019", explica Juan Cano, de Sky Garden Inmobiliaria, de Rosario.

Por ejemplo, un terreno de 1000 metros cuadrados (m2) en Vida Club De Campo, en Funes, a pocos kilómetros del aeropuerto, en un barrio cerrado nuevo con más de 350 lotes, tiene un precio de u$s 140.000.

Mientras que un lote en un barrio más afianzado, como es el caso de San Sebastián, con 900 m2, tiene un valor de u$s 250.000 y expensas mensuales de $ 22.000.

Ley de alquileres: cómo se negocian los contratos en la vida real y qué riesgo se corre por pactar fuera de la norma

PRIVATE EQUITY

El nuevo negocio millonario de Kim Kardashian: lanzó su propio fondo de inversión

Funes es, para los empresarios inmobiliarios, una burbuja en la que la demanda y los precios continúan con su camino alcista. "Hoy, lo que vemos también es que muchos inversores apuestan a comprar lotes porque la demanda de tierra en esta zona es muy alta y los precios siguen en alza", agrega Cano.

¿QUÉ PASA CON LOS PRECIOS DE LAS CASAS?

La mayor demanda se inclina por los lotes para, luego, construir una casa. Pero, por la suba de los precios de la tierra, en muchos casos, conviene comprar una propiedad ya edificada.

Hoy una casa con pileta, amenities y grandes espacios, de entre 10 y 15 años de antigüedad, en un barrio cerrado consolidado de Funes, tiene un precio promedio de u$s 350.000, aunque se pueden conseguir oportunidades por menos. "Quien tiene dólares en billete en la negociación puede obtener hasta un 20% de rebaja sobre el precio de publicación", explica.

Lo que queda claro es que, con lotes de u$s 250.000 y por lo menos u$s 150.000 destinados a la obra de la vivienda, siempre tomando como referencia una casa sencilla, se necesitan no menos u$s 400.000.

Las casas en Fisherton y Funes son muy demandadas

Otro de los fenómenos que se da en la zona es la permuta, sobre todo, para las casas de categoría. "Es muy común que los propietarios acepten como parte de pago departamentos en el centro o hasta autos. Siempre y cuando no represente más del 40% del total del valor de la unidad", detalla Cano.

SHOPPING, COLEGIOS Y CLÍNICAS

Si bien Funes está a pocos kilómetros del centro de Rosario, allí se instaló un polo comercial, con clínicas privadas y colegios, lo que convierte al barrio en un destino más atractivo.

Según explican los empresarios inmobiliarios en el noroeste de Rosario, se instalaron dos importantes centros comerciales; el shopping Fisherton Plaza y el Paseo del Bosque.

Los centros comerciales se afianzan en la zona

"En la última década, se instalaron supermercados, centros privados de salud, edificios de oficinas y un importante polo gastronómico. Hoy, se puede vivir en Funes sin la necesidad de ir al centro de la ciudad", agrega Cano.

FISHERTON, TAMBIÉN CON ALZAS

Fisherton es uno de los barrios más prestigiosos en las afueras de Rosario, con estilo inglés que también ganó protagonismo en la pandemia.

Una casa en el barrio Palos Verdes, con 700 m2, tres dormitorios y dos baños tiene un precio promedio de u$s 300.000. Pero, en esta zona, no solo sobresalen los barrios cerrados; también resurgen los condominios.

"No solo hoy se buscan countries, sino que también resurgieron los condominios. Lo que se busca con estos últimos es una combinación perfecta entre la seguridad de un edificio y la comodidad de una casa", explica Sebastián Ramasco Padilla, dueño de la inmobiliaria homónima.

En departamento en un condominio, con pileta, jardín y cochera en 100 m2, tiene un precio que en promedio va entre los u$s 120.000 y u$s 150.000. "La clave en este caso son las expensas, que son bajas, lo que permite el acceso, sobre todo, del público joven de entre 30 y 40 años", agrega.

Fue tal el fenómeno post pandemia que hoy en Fisherton los permisos de obra están paralizados. "Se hicieron muchos edificios, por lo que se está evaluando una nueva reglamentación", ñade Ramasco Padilla.

*Periodista. Negocios y Real Estate