El intendente de Rosario, Pablo Javkin, reclamó mayor presencia policial en las calles

El intendente Pablo Javkin se mostró preocupado por la falta de presencia policial en las calles en el marco de la balacera perpetrada el pasado lunes y los hechos de violencia que acontecen a diario en la ciudad. Para ello, agradeció la labor de la Justicia Federal, pero reclamó que ese aporte sea sostenido en el tiempo. "La policía tiene que cuidar a la gente", sentenció.

El jefe comunal realizó declaraciones este jueves, en el marco del anuncio de la repavimentación de 46 cuadras en el barrio Empalme Graneros, en un radio comprendido entre las calles Juan José Pasos, Cullen, Génova y Ottone, justamente una zona donde en los últimos meses se viene librando una guerra narco entre bandas antagónicas que se disputan en control de los puntos de venta de droga al menudeo.

"Lo que me preocupa es cómo sostenemos el compromiso en el tiempo, y para eso necesitamos rutina y constancia de los jueces y fiscales federales para que hagan su parte", insistió Javkin en un mensaje que viene sosteniendo desde hace tiempo en reclamo de seguridad.

"La policía tiene que cuidar a la gente en la calle, ese es el reclamo que le hacemos, necesitamos poder vivir tranquilos", sostuvo por enésima vez Javkin en alusión a la ola de robos y arrebatos que sufren los vecinos a menudo, además de la gran cantidad de jóvenes que mueren al fragor de las balas por el narcodelito.

Respecto a la presencia policial, el intendente mencionó que "a la noche vimos algún movimiento, pero eso no es suficiente". Es por eso que ponderó el nuevo sistema de videovigilancia que estrenará Rosario en breve y que permitirá capturar las patentes de motos o autos que pudieran estar vinculados al delito.

"Asumo todo tipo de reclamos que me hagan los vecinos, pero no lo que no puedo es lo que no tengo, es decir, personal armado bajo la órbita municipal", sostuvo Javkin en clara alusión a la autonomía municipal, que le otorgaría una serie de recursos, entre ella, la posibilidad de contar con una policía metropolitana como ostenta Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

También mencionó que "la solución de fondo es secundaria virtual (que lanzó la UNR en coordinación con el municipio) para que los pibes terminen la escuela, porque esta lucha también se logra con fuentes de trabajo y educación, pero eso no puede quitar obras, jerarquía policial, una Justicia que investigue y un Servicio Penitenciario que no permita que se orquesten atentados desde las cárceles".