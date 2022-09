Transporte: los municipios de Rosario, Santa Fe y Córdoba acordaron una tarifa común en 85 pesos

El servicio de transporte en jaque por el retraso en la llegada de subsidios.

El último estudio de costos del transporte urbano de pasajeros de Rosario arrojó que el valor del boleto debería ser de 121,73 pesos. Así lo reveló este miércoles la secretaria de Movilidad y Transporte de la Municipalidad, Nerina Manganelli.

El resultado del relevamiento se conoce en momentos decisivos para el sistema de colectivos de la ciudad. Es que hoy, miércoles 31 de agosto, vence el plazo que tiene el intendente para aumentar la tarifa sin intervención del Concejo. De todos modos, Pablo Javkin se tomará unos días más -al igual que otros intendentes del interior- para resolver esa cuestión a la espera de que el gobierno nacional defina el reparto de subsidios nacionales.

Por lo pronto, los municipios de Rosario, Santa Fe y Córdoba acordaron una tarifa común: el boleto federal se fijó en 85 pesos y será aplicada en caso de que no haya respuestas positivas al reclamo por el mayor incrementos de subsidios.

En declaraciones al programa “El primero de la mañana” de LT8, la funcionaria encargada del área transporte a nivel local habló sobre las novedades que se conocieron en las últimas horas con respecto a la llegada de las subvenciones del gobierno nacional: “El lunes tuvimos una reunión entre los secretarios de transporte de varias ciudades. Siempre trabajamos junto a Santa Fe y Córdoba, pero esta vez estuvimos además con funcionarios de Mendoza, San Luis, La Rioja, Jujuy, donde se expuso la preocupación por los subsidios ante el incremento de los costos que hubo en los últimos tiempos. Estamos viendo con preocupación qué sucederá con los fondos que llegarán del estado nacional”, precisó Manganelli.

“Tenemos garantizados subsidios hasta octubre. Estamos con mucha incertidumbre, esperando definiciones del Estado nacional. Junto con los municipios de Córdoba y Santa Fe definimos una tarifa común de 85 pesos. De acuerdo a la ordenanza 10.031, el intendente tiene potestad de actualizar tarifas. Hoy se vence ese plazo y Pablo Javkin definió no aumentarla. Nos vamos a reservar esta potestad hasta tanto tengamos más definiciones en materia de subsidios. Esperamos que en las próximas semanas podamos tener alguna novedad. En función de eso, el intendente decidirá si aumenta o no la tarifa. Si no hay aumentos de subsidios, analizaremos las variables (inflación, aumento de combustibles, aumentos de sueldos) y se podría aplicar esa tarifa”, agregó.

En ese sentido, la titular de Movilidad y Transporte reveló que el último estudio de costos - análisis que se hace regularmente para establecer el costo del boleto- dio como resultado 121,73 pesos. “Ese es el valor actualizado por el Ente de la Movilidad a junio de 2022. Este costo no incluye los aumentos de sueldos que se establecieron en la última paritaria de choferes, ni el último incremento del combustible del 7 por ciento”, resaltó.

Manganelli también brindó datos sobre el estudio de costos en el servicio de taxis. “El informe de julio estableció que el desfasaje fue de más del 70 por ciento. El Concejo Municipal tiene a disposición de una herramienta para que tome una definición”, agregó Manganelli.

“Los incrementos no están definidos. Vamos a esperar hasta último momento. No es una discusión de tarifas. También lo es de subsidios y de una redistribución federal de los recursos para que todo el costo no recaiga sobre los pasajeros. Si uno analiza toda la situación que pasa a nivel a nivel nacional, ve que el conflicto no es con el interior. Es una dinámica que lleva muchas años. Todos vimos las repercusiones que tuvo el ínfimo aumento que hubo en el área metropolitana. Se han restringido servicios nocturnos. En función de todo esto, estamos manteniendo el servicio de la mejor manera asignando de la mejor manera los pocos recursos que tenemos”, finalizó.