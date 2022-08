Feriado: cuándo es el próximo y por qué será fin de semana extra largo

El próximo fin de semana extra largo será del 7 al 10 de octubre. Con el objetivo de que los argentinos gocen de un descanso de cuatro días completos, el Gobierno estableció que el viernes 7 del décimo mes sea feriado con fines turísticos, mientras que el feriado por el Día del Respeto a la Diversidad Cultural, que cae el miércoles 12 de octubre, se trasladará al lunes 10 de ese mes.

De este modo, el próximo fin de semana largo de 2022 será del viernes 7 al lunes 10 de octubre.

Septiembre, por otro lado, será un mes vacío de feriados, por lo que no contará con fines de semana largo. No obstante, la comunidad judía podrá disfrutar de dos días no laborales, el 26 y 27 de septiembre, por motivos de los festejos religiosos del Año Nuevo.

Luego de un septiembre sin feriados y del fin de semana extra largo de octubre, entre el sábado 19 y el lunes 21 de noviembre, también se podrá disfrutar de un descanso de tres días. Esto se debe a que el feriado por el Día de la Soberanía Nacional, que se celebra el 20 de noviembre, pasará al lunes 21.

Finalmente, el último fin de semana largo del año llegará en diciembre y será entre el jueves 8, por el Día de la Virgen, y el domingo 11. El viernes 9 fue decretado feriado puente con fines turísticos. En tanto, el último asueto de este año será el domingo 25 de diciembre de Navidad.