La iniciativa, desarrollada conjuntamente por la Universidad Tecnológica Nacional y la Unión Industrial Argentina, se presentó este jueves, en El Molino, Fábrica Cultural de la ciudad de Santa Fe, en el marco de la jornada de Transformación Digital.

La iniciativa, desarrollada conjuntamente por la Universidad Tecnológica Nacional y la Unión Industrial Argentina, se presentó este jueves, en El Molino, Fábrica Cultural de la ciudad de Santa Fe, en el marco de la jornada de Transformación Digital.



El ministro de Producción, Ciencia y Tecnología de la provincia, Daniel Costamagna, encabezó este jueves del lanzamiento de la Diplomatura en Transformación Digital Productiva e Industria 4.0, que desarrollarán conjuntamente la Universidad Tecnológica Nacional (UTN) y la Unión Industrial Argentina (UIA), durante la jornada de Transformación Digital, que se realizó en El Molino, Fábrica Cultural de la ciudad de Santa Fe.

En la oportunidad, Costamagna manifestó: “Desde hace un tiempo tenemos la posibilidad de contribuir al desarrollo productivo de la provincia, a partir de la implementación de distintas líneas de trabajo que incluyen la capacitación y el oficio. Si hay algo que no me perdonaría, terminada la gestión, es que algún joven de esta provincia no haya tenido la posibilidad de concretar un sueño, de aprender un oficio y poder insertarse en el mundo del trabajo. Creo que todos tenemos ese gran desafío, porque es la mejor contribución que, desde la producción, podemos hacer a los problemas que tiene el país”.

“Cuando recorro la provincia nos piden soldadores, torneros, plegadoras. Yo vengo del sector agroindustrial, pero sobre la industria fui aprendiendo al recorrer, ver y querer; porque uno empieza a querer las cosas cuando las conoce. Y a esta provincia la queremos cada día más porque vemos el enorme esfuerzo que hacen los santafesinos. Muchas cosas no salen en los diarios y son, precisamente, las cosas importantes que definen tantas situaciones en la provincia”, señaló el ministro.

“Lo que hoy nos convoca tiene que ver con la incorporación de procesos tecnológicos, la industria 4.0, las cuales, sin lugar a dudas, están en marcha en la provincia. Hoy competimos en más de 140 mercados internacionales, con grandes empresas multinacionales y departamentos técnicos, de desarrollo, de marketing. Por eso es un orgullo decir que en Santa Fe tenemos 700 empresas que exportan. Y exportar es sinónimo de competitividad y de tecnología”, destacó el funcionario.

“CUENTEN CON NOSOTROS”

En esa línea, Costamagna recordó que “Santa Fe esta a la vanguardia de las inversiones, del crecimiento industrial y de las exportaciones, de la generación de empleo. Por eso pedimos que nos acompañen desde lo académico, desde lo institucional y los municipios y las comunas, porque, sinceramente, lo que queda por hacer es muchísimo. Y todo lo que podamos hacer juntos en educación, capacitación, infraestructura, es beneficioso”, consignó.

Finalmente, dirigiéndose a los rectores de universidades y empresarios presentes, el ministro de Producción expresó “cuenten con nosotros. La provincia está en plena expansión. Vamos a poner toda la energía para resolver cada uno de los problemas que tengamos en importaciones de insumos. Sabemos que cada dólar que se importa lo multiplicamos por 10 porque vamos a producir un bien de capital que vamos a exportar y que nos va a permitir competir y generar más empleo. Vamos a seguir acompañando al campo, a la industria, y a todos los que producen, trabajan, invierten y apuestan por una provincia mejor”, concluyó.

A su turno, la secretaria de Ciencia, Tecnología e Innovación, Marina Baima, explicó que SF Transformación Digital “es un programa provincial que apunta a capacitar a través de workshops y casos de éxitos de industriales. En se marco, junto con la UIA, Ruta X y las UTN presentamos esta Diplomatura 4.0. Sabemos que la transformación digital, la industria 4.0, es, todavía, un concepto abstracto y esto permite que se converse entre industriales sobre cómo aplicar las tecnologías de la inteligencia artificial, ciencias de datos, robótica y aplicarlas en las pymes para que sean más competitivos, generen procesos dinámicos y mejoren sus productos”, completó.

Seguidamente, el intendente de Santa Fe, Emilio Jatón, manifestó sostuvo que “este encuentro habla de la sinergia entre lo público y lo privado en el campo del conocimiento. Y este es el camino, porque debemos estar juntos más allá de las diferencias. La transformación digital no es solamente tecnología, son procesos que acompañan las vidas de las personas. Que aquí estén rectores de universidades, empresarios y funcionarios nos da satisfacción, porque es la única manera de transformar las cosas”.

Por su parte, el presidente de la Unión Industrial de Sana Fe (Uisf), Alejandro Taborda, aseguró que “la industria 4.0 vino para quedarse y para transformarnos. Esto se puede resumir en datos, el tema es qué hacer con esos datos, cómo procesarlos. Debemos transmitir a todos nuestros emprendedores que el 4.0 no es una cosa lejana, que nadie puede utilizar: es un proceso gradual de empezar a incorporar diferentes tecnologías que están a la mano de todos para mejorar tu negocio”.

Por último, el representante de la Federación Industrial de Santa Fe (Fisfe), Mariano Ferrazini, destacó que “no hay un futuro en el sector industrial sin adoptar las nuevas tecnologías en cada uno de los procesos”, y valoró “la sinergia que se da con los Estadoa provincial y nacional, la UIA y la UTN para presentar esta diplomatura y poder generar articuladores que puedan trabajar con el sector industrial, para que adopte las nuevas tecnologías lo más rápido posible”.

PRESENTES Y CONVERSATORIO

Previamente al lanzamiento de la diplomatura se realizó un conversatorio con la participación del ministro Costamagna; el intendente Jatón; el presidente Uisf, Alejandro Taborda, y la representante de Ader, Cecilia Scarafía, quienes estuvieron acompañados por la secretaria de Ciencia, Tecnología e Innovación, Marina Baima; el secretario de Industria, Claudio Mossuz; y el rector de la UTN, Rubén Soro, junto con los decanos de esas casa de altos estudios en la provincia, representantes de pymes, institucionales del rubro, expositores y participantes.

DIPLOMATURA EN TRANSFORMACIÓN DIGITAL PRODUCTIVA E INDUSTRIA

Es un proyecto impulsado por la UIA para que profesionales y técnicos de todo el país certifiquen sus competencias por una institución reconocida y prestigiosa como la UTN, con el apoyo de Accenture y la Organización Internacional del Trabajo (OIT)

SOBRE LA JORNADA DE TRANSFORMACIÓN DIGITAL

Se enmarca en el programa SF Transformación Digital I+D+i, que impulsan las secretarías de Ciencia, Tecnología e Innovación, y de Industria y la UNRAF.

En esta oportunidad, incluyó workshop con expertos, presentación de casos de empresas y el lanzamiento de la diplomatura 4.0 de la UTN y UIA; y se organizó en colaboración con la Municipalidad de Santa Fe, la Fisfe, la Uisf, Clúster Tics Santa Fe, Parque Tecnológico del Litoral Centro, ADER y UNL.

SF TRANSFORMACIÓN DIGITAL

Esta línea de acción busca sensibilizar y capacitar a través de workshops, casos de éxitos y una investigación de 50 casos de pymes en procesos de transformación digital. También acompaña a las empresas, en los distintos programas y herramientas que se llevan a cabo en el territorio acerca de la temática. Para ello se basa en la articulación del Sistema Provincial Público y Privado de Ciencia y Tecnología, a partir de un diagnóstico de los programas de distinta índole. El proyecto es desarrollado conjuntamente con la Universidad Nacional de Rafaela (UNRaf).

Los próximos encuentros se realizarán el 18 de agosto en Rosario y el 24 en Esperanza; en tanto, el 7 de septiembre, se llevará a cabo en San Jorge.