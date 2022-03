Pablo Javkin apertura de sesiones del Concejo abrió las Municipal El intendente Pablo Javkin abrió las sesiones ordinarias del Concejo

El intendente Pablo Javkin abrió las sesiones ordinarias del Concejo con el anuncio de una batería de medidas orientadas a la "reconstrucción de Rosario" en la pospandemia, con especial énfasis en las tareas de acondicionamiento de la ciudad, como el aumento de la inversión en la reparación de calles y la renovación del alumbrado público con luces LED, y además adelantó que presentará con la Cámara de Diputados un proyecto para que pode elegir los jefes policiales de Rosario.

“Voy a elevar a la Cámara de Diputados un proyecto de ley para que se me asigne como Intendente la potestad en la designación de los jefes policiales y las facultades de incidir en la distribución de las fuerzas policiales en nuestra ciudad en el marco de un proyecto de autonomía municipal”, anticipó Javkin, en el discurso que pronunció este miércoles en el Palacio Vasallo. La iniciativa se orienta a que el intendente tenga mayor incidencia en las decisiones sobre la seguridad que se tomen en la ciudad.

La iniciativa está en sintonía con el reclamo de Rosario por su autonomía municipal y fue el punto con el que Javkin abrió su discurso. "Somos una provincia pionera en la lucha por la autonomía. Hoy van a escucharme decir muchas veces esta palabra: autonomía. ¿Por qué? Porque tenemos la fuerza de una ciudad pujante y porque sabemos hacer lo que nos toca. Siempre digo que cuando lo hacemos a la rosarina lo hacemos bien, y eso es porque sabemos hacer nuestra parte. No tengo dudas: para salir adelante, cada uno tiene que hacer su parte", indicó.

"Somos grandes, podemos y queremos decidir y hacer, pero necesitamos de una vez por todas que este país sea federal de verdad, y que las ciudades, que es donde hoy se definen los conceptos más importantes de nuestras vidas, puedan regir sus políticas y sus destinos, enfatizó el lord mayor de Rosario.

"No podemos administrar justicia ni nuestros agentes portar armas, mientras tanto, ¿nos quedamos esperando? No, esperar no está en el ADN de Rosario", insistió Javkin, y añadió: "Mientras tanto urbanizamos barrios populares en un plan de dimensiones históricas, para que miles de vecinos y vecinas, en vez de pasillos oscuros, tengan veredas dignas y, en vez de baldíos sucios y peligrosos, tengan plazas para poder jugar con sus hijos. Cuidamos a nuestros pibes y pibas con programas educativos, deportivos y recreativos y tenemos un plan nutricional para que tengan una alimentación apropiada".

"Nosotros hacemos nuestra parte y es importante"

"Nosotros hacemos nuestra parte y es una parte muy importante, es hora de que todos lo hagan", agregó el intendente, dejando en claro que para abordar la cuestión de la inseguridad hace falta el compromiso de todos los poderes del Estado. Y ejemplificó: "Si la justicia hace justicia y rápido, si la policía detiene delincuentes, si el sistema penal no permite que un delincuente opere desde la cárcel, vamos a estar mejor. Pero tienen que hacerlo, tienen que hacerse cargo".

"Somos un municipio, a nosotros nos toca cuidar, controlar, ordenar, pavimentar, iluminar, limpiar, fomentar la cultura y la convivencia. Son muchas cosas y las hacemos con pasión y sentido del deber", explicó Javkin, y continuó: "Humildemente, y muchas veces en silencio, trabajamos sin descanso para que, con las pocas herramientas que tenemos, la ciudad esté cada día un poco mejor.

En esa misma línea, ratificó que seguirá adelante con el plan para mejorar la iluminación en los barrios rosarinos, sobre todo en las zonas donde recrudece el delito. “Seguimos avanzando en la instalación de más luminarias. En el día de ayer firmamos con la Provincia un convenio en el que nos comprometemos a convertir en el transcurso de 14 meses el 100% del parque lumínico de la ciudad con tecnología LED”, enfatizó Javkin, en un esfuerzo por que quede clara la preocupación ante la inseguridad.

Además, ratificó que este 2022 se van a incorporar 50 nuevas cámaras sobre la costanera central, 20 cámaras en cruces estratégicos en los barrios. "A partir de la implementación del nuevo sistema de videovigilancia del tránsito vamos a trabajar en forma coordinada con el centro de monitoreo de la policía instalando anillos de control y seguimiento de patentes para identificar rápidamente a los vehículos que puedan ser buscados por las fuerzas de seguridad.”, enfatizó.

"También estamos recuperando el sistema de alarmas comunitarias y gestionando su vinculación con el 911. En este momento tenemos cuadrillas trabajando en barrio Agote reparando los paneles. También avanzaremos en Azcuénaga y Las Heras”, destacó.

“Vamos a presentar un proyecto para bajar las velocidades máximas en toda la ciudad”, afirmó Javkin, en orden con la decisión que tomó meses atrás para arterias de alta circulación, y, en relación con el sistema de trasporte urbano de pasajeros, señaló: “En los próximos tres meses junto a desarrolladores locales vamos a reconvertir colectivos convencionales para recuperar las líneas eléctricas en nuestra ciudad, extender el trole y hacer el transporte más sustentable, moderno y ecológico”.

Por otra parte, reafirmó que va a profundizar las acciones tendientes a promover una administración municipal transparente. “La semana que viene enviaremos al Concejo una nueva ordenanza de control económico financiero, para controlar de manera más eficiente la transparencia, origen y la trazabilidad de las inversiones que se hacen en la ciudad, en clara lucha contra los delitos patrimoniales y el lavado de activos”, expresó.

Más inversión en la reparación de calles

Javkin anticipó que va a triplicar la inversión en reparación de calles. "En el 2021 invertimos $825 millones en trabajos de mantenimiento de Barrio Cristalería, Nuevo Alberdi, 7 de Septiembre, Fisherton, Alvear, Uriburu, La Guardia, Grandoli y Arroyito -recordó-. Este año la inversión va a ser de $2.500 millones, el triple, destinada en los barrios que más lo necesitan como: San Martín A, Puente Gallegos, San Francisco Solano, Abasto, Lomas de Alberdi, Parque Field, Rucci, Malvinas, Sarmiento, Alberdi, Hostal del Sol, Fisherton Norte y Parque Oeste."

Asimismo, anunció que este año "se van a renovar integralmente 12 grandes plazas barriales en los seis distritos, comenzando con la plaza Buratovich en Echesortu, López en Abasto y Las Heras en el sur.” Y aseguro que “antes que termine marzo vamos a tener novedades de la licitación de las obras para la recuperación de nuestro Monumento a la Bandera”, una de las obras largamente esperadas por los rosarinos.

Con respecto a una de las cuestiones que inquietan a los vecinos, más cuando se dan temporales como el que esta semana azotó a Rosario, el estado del arbolado público, dijo: “Vamos a presentar un proyecto de ordenanza para proteger el arbolado de la ciudad y garantizar que cada cuadra tenga sus árboles, plantando en aquellos lugares donde se construya una obra nueva.”

En otro orden, indicó que, junto a la Fundación San Cayetano, tiene previsto inaugurar la Casa del Trasplantado. "Este espacio estará dirigido por Alejandra Peralta, una gran referente en la lucha por los derechos de las personas trasplantadas”, detalló, y que pondrá en marcha una planta pública de alimentos: "Será la mayor del país, un proyecto que impulsamos junto a la UNR y el Consejo Federal de Políticas Sociales de Nación".