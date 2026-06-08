Mundial de Fútbol: El ganador del torneo se embolsará un premio récord de USD 50 millones de dólares

Por Amanda Alma

El Mundial de Fútbol que se juega en Canadá, Estados Unidos y México no solamente moverá pasiones y multitudes, sino que también se posiciona como el evento deportivo con mayor impacto económico. Las 48 selecciones jugarán un total de 104 partidos distribuidos en 16 ciudades, de las cuales 11 están en Estados Unidos, tres en México y dos en Canadá. La inversión que cada Estado realizó y las ganancias que generará cada encuentro tendrán un impacto en el PIB.

Pero la novedad de este año no se centra solamente en los cambios organizativos y aumento de la participación de selecciones, sino que podría posicionarse como el evento deportivo más lucrativo de la historia. Estados Unidos concentra la mayor cantidad de partidos y sedes, así como también las fases definitorias a partir de cuartos de final. Con ello además de ofrecer hospedaje y servicios para más de 6,52 millones de espectadores que se espera concurran, ahora se suma la comercialización de paquetes VIP, que podrían garantizar por sí solos ingresos superiores a los 30.500 millones de dólares.

A días del inicio del evento deportivo más importante del planeta, un informe de la propia FIFA junto con tres organizaciones estadounidenses (Goal Economy, World Trade Organization y Open Economics) que analiza y proyecta el impacto socioeconómico del Mundial, advierte que se generará una producción bruta de 80 mil 100 millones de dólares a escala mundial. Además señala un incremento en el PIB de casi 41 mil millones, crecimiento de la rentabilidad laboral en más de 20.800 millones de dólares y aumento del empleo full time.

La FIFA advierte que, pese a los mayores ingresos laborales, el evento generará relativamente menos empleos en Estados Unidos que en el resto de los países que participan de la organización. Esto se debe a que se utilizarán estadios de otras disciplinas que fueron acondicionados para este evento. En Qatar, la principal inversión fue en infraestructura debido a la falta de estadios propicios para albergar la competencia.

Las proyecciones de la FIFA estiman ingresos cercanos a los US$ 8.900 millones. Los derechos de televisación continúan siendo el principal motor financiero, con una recaudación estimada de entre US$ 3.800 millones y US$ 3.900 millones.

Los gastos totales relacionados con el evento se situarán alrededor de los 13.900 millones de dólares. De estos últimos, hasta 7.500 millones de dólares, es decir, un 54% del total, corresponderán a gasto turístico; se suman 3.800 millones de gastos propios de la FIFA; unos 1.800 millones en concepto de costos operativos de las sedes, y casi 1.000 millones de inversión de capital.

El impacto en el turismo

Un evento de esta magnitud prevé la cantidad de turistas que albergará el país y los ingresos que dejarán en él. Se estima un aumento del 15% en la entrada de turistas. Durante los últimos años el turismo en México ha crecido a un buen ritmo, sin embargo, durante 2026 se espera que estas cifras rompan récords superándose los 113 millones de turistas.

La proyección de ingresos se sitúa en 41 mil millones de dólares. Se espera que aumente un 17% por efecto del evento futbolístico y, por sí solo, el evento mundialista generará 4 mil millones de dólares. Según los datos relevados y las proyecciones de los organizadores, se espera que se genere una producción bruta de 80.100 millones de dólares a escala mundial, con 30.500 millones de dólares sólo en Estados Unidos y casi 50.000 millones en el resto del mundo.

El turismo lidera los beneficios estimados, con 5.160 millones de dólares, seguido por el deporte con 2.600 millones y el entretenimiento con 520 millones de dólares.

Los ingresos combinados por venta de entradas y hospitalidad alcanzarían US$ 3.097 millones, lo que representa un crecimiento de 216% frente a los US$ 950 millones generados durante Qatar 2022. La demanda por estas experiencias quedó reflejada en otro dato: más de 500.000 paquetes VIP ya fueron comercializados, superando los registros que hasta ahora mantenía Brasil 2014.

Se calcula que el 40% de los espectadores serán extranjeros

Cuánto cuesta viajar

El tiempo se acelera y aún hay deseos de poder viajar a las sedes donde jugará la Selección Argentina. El viaje para los primeros tres partidos de Argentina, que se jugarán en los estadios de Kansas City y Dallas, cuesta un mínimo aproximado de USD 8.000 por persona, incluyendo vuelos, hoteles, asistencia, traslados y entradas. Si se busca una experiencia premium, el presupuesto puede superar los USD 12.000.

Un estudio económico elaborado por Forbes y la Organización Mundial del Comercio estima que los visitantes gastarán alrededor de US$ 2.400 millones en restaurantes, bares y hoteles durante el torneo

Los hoteles en Kansas City rondan los USD 400 por noche, aunque también hay opciones más baratas. Los precios de las entradas arrancan en USD 60 para la fase de grupos. Para participar, es obligatorio registrarse con un FIFA ID.

La organización del torneo en Norteamérica también modificó el mapa comercial de la FIFA. Actualmente, las empresas estadounidenses representan el 52% del valor total de la cartera de patrocinadores del organismo, frente al 36% que concentraban durante el ciclo de Qatar 2022.

El Mundial movilizará mucho más que audiencias televisivas. Este año se repartirá un monto histórico de USD 665 millones entre los 48 equipos. Esto incluye un piso garantizado de USD 10,5 millones por país. El ganador del torneo se embolsará un premio récord de USD 50 millones de dólares.