El Gobierno implementará el Gemelo Digital Social: qué es y cómo lo usará Milei

Este viernes 22 de mayo, el presidente Javier Milei anunció el lanzamiento del Gemelo Digital Social de la Argentina, una herramienta de Inteligencia Artificial desarrollada por el Ministerio de Capital Humano que conduce Sandra Pettovello.

El anuncio se realizó mediante un video institucional difundido en las redes sociales del Ministerio de Capital Humano, que el mandatario difundió, donde lo presentó como “un cambio de paradigma en la política social”. Pero ¿qué significa esto exactamente y para qué sirve?

Qué es un gemelo digital

Imaginemos que se quiere construir un puente. Antes de comenzar la obra, los ingenieros pueden crear una réplica exacta en una computadora: una copia virtual que se comporta igual que el objeto real, que reacciona a los mismos vientos y soporta los mismos pesos. Esa copia simulada se llama “gemelo digital”. Sirve para hacer pruebas y tomar decisiones sin arriesgar dinero ni vidas reales.

Esta tecnología, que nació en la industria automotriz y aeroespacial, se ha expandido a otros ámbitos: hoy existen gemelos digitales de ciudades, redes eléctricas y hospitales. La idea siempre es la misma: tener una versión virtual de algo real para experimentar con ella de forma segura y económica.

Un Gemelo Digital Social lleva ese concepto al terreno de las personas y las comunidades. En lugar de replicar un puente, lo que se “duplica” digitalmente es el tejido social: la población, sus condiciones de vida, sus trayectorias desde la infancia, su acceso a servicios del Estado. El objetivo es simular qué pasaría si se implementa una determinada política pública antes de aplicarla en la realidad.

Según el video oficial, el Gemelo Digital Social argentino integra información que hasta ahora estaba dispersa en múltiples organismos del Estado en una única base de datos. El sistema usa inteligencia artificial (IA

Para procesar esos datos, identificar patrones y anticipar el impacto de cada decisión antes de que sea ejecutada.La presentación oficial señala que el sistema permitirá “simular escenarios, anticipar impactos y optimizar decisiones en tiempo real”. El video agrega que, por primera vez, el Estado podrá “entender cómo se construye el capital humano de una sociedad y cómo cada intervención impacta en el desarrollo de capacidades a lo largo de toda la vida”, desde la infancia hasta la autonomía adulta.

En la práctica, esto implicaría unificar datos de programas sociales, educación, salud y empleo para hacer preguntas como: “Si ampliamos este programa de primera infancia, ¿cuántos niños vulnerables lo aprovecharán en los próximos cinco años?” o “Si modificamos las condiciones de acceso a esta prestación, ¿qué familias quedan excluidas?”.

La IA hace pie en Capital Humano

El anuncio no surge de la nada. Desde abril de 2026, el Capital Humano informó que el SISOC, su plataforma de registro de beneficiarios de programas sociales, ya utilizaba IA para detectar inconsistencias en los datos, identificar duplicidades y verificar documentación. El portal de formación laboral “Formando Capital Humano” también incorporó IA para personalizar trayectorias de aprendizaje según el perfil de cada usuario.

El Gemelo Digital Social vendría a ser un salto de escala: no solo organizar y auditar los datos existentes, sino usarlos para modelar el futuro y orientar decisiones antes de actuar.

Todo esto, por ahora, sin información oficial más precisas sobre las capacidades el Gemelo Digital Social, ni sobre la infraestructura tecnológica que lo soportará. No obstante, en una imagen del video oficial difundido aparece el logo de la tecnológica Amazon Web Services, que da servicios de almacenamiento Cloud y de datacenters de uso general. La compañía no reveló todavía si está implicada en el nuevo proyecto.

Gemelo digital: los países que ya lo hicieron

Argentina no es el primero en explorar este camino, aunque sería pionera en aplicarlo a políticas sociales a escala nacional.

Los antecedentes más relevantes son dos. Indonesia usó tecnología de gemelo digital para atacar el retraso en el crecimiento infantil, que afectaba a más de 15 millones de niños: el sistema simuló miles de escenarios en nutrición, educación y salud simultáneamente, con resultados que sugerían acelerar la solución del problema hasta 50 veces más rápido que con métodos convencionales. En Japón, la empresa Fujitsu desarrolló su “Policy Twin”, una plataforma que permite a gobiernos municipales probar políticas de salud pública antes de implementarlas.

En infraestructura, Singapur tiene un gemelo digital de toda una ciudad para planificación urbana, y la Unión Europea financia el proyecto TwinEU, que replica digitalmente toda su red eléctrica. Lo novedoso del caso argentino es la ambición de aplicarlo al espectro completo de la política social nacional.

Promesas y preguntas abiertas

El Gobierno presentó la iniciativa con optimismo, enmarcándola como un liderazgo global. Sin embargo, la efectividad de un gemelo digital depende de la calidad de los datos que lo alimentan y de la transparencia en el uso de sus resultados. Quedan preguntas pendientes: qué organismos aportarán datos al sistema, cómo se garantizará la privacidad de los ciudadanos y quiénes podrán auditar los modelos.

Los próximos meses dirán si la herramienta se convierte en un instrumento efectivo de política pública y cuáles son sus características e implicaciones profundas.