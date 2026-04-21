Milei anunció que enviará al Congreso un proyecto de reforma electoral que incluye la eliminación de las PASO

El presidente Javier Milei anunció este martes por la tarde que el Poder Ejecutivo enviará al Congreso un proyecto de reforma electoral que incluye la eliminación de las PASO, modificaciones en el sistema de financiamiento de la política y la incorporación de un régimen de “Ficha Limpia”. “Se acabó la joda”, publicó el jefe de Estado en su cuenta personal en la red social X.

A través de un mensaje publicado en redes sociales, el mandatario informó: “MAÑANA ENVIAMOS LA REFORMA ELECTORAL AL CONGRESO”, y detalló tres ejes centrales de la iniciativa. En primer lugar, sostuvo que se avanzará con la eliminación de las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias, al señalar: “ELIMINAMOS LAS PASO: basta de obligar a los argentinos a pagar internas de la casta”.

El presidente Javier Milei anunció una reforma electoral: busca eliminar las PASO e incorporar Ficha Limpia | X @JMilei|El presidente Javier Milei anunció una reforma electoral: busca eliminar las PASO e incorporar Ficha Limpia | X @JMilei

En segundo término, anunció un cambio en el esquema de financiamiento de la actividad política: “CAMBIAMOS EL FINANCIAMIENTO: se termina la política viviendo de tu bolsillo”.

Por último, incorporó el concepto de Ficha Limpia, al afirmar: “FICHA LIMPIA: los corruptos AFUERA para siempre”.

El mensaje concluyó con las consignas habituales del Presidente: “SE ACABÓ LA IMPUNIDAD. SE ACABÓ LA JODA. VIVA LA LIBERTAD CARAJO”.

Qué cambia en el sistema electoral si avanza la reforma

La propuesta del Poder Ejecutivo se inscribe en una reforma del sistema electoral vigente en la Argentina. En la actualidad, las PASO funcionan como una instancia obligatoria y simultánea en la que todos los partidos políticos definen sus candidatos mediante votación abierta de la ciudadanía, incluso cuando no hay competencia interna real.

El financiamiento de la política, por su parte, combina aportes del Estado —a través de fondos públicos para campañas y funcionamiento partidario— con aportes privados.

La reforma plantea tres ejes: eliminación de las PASO, reducir aportes del Estado a partidos políticos y Ficha Limpia

En ese marco, el concepto de Ficha Limpia no está plenamente incorporado a nivel nacional de manera uniforme, aunque existen iniciativas legislativas que buscan impedir que personas con condenas judiciales firmes puedan ser candidatas a cargos electivos.

Eliminación de las PASO: cómo funciona hoy y qué implicaría el cambio

Actualmente, las PASO cumplen tres funciones centrales: ordenar la competencia interna de los partidos, habilitar la competencia entre listas dentro de una misma fuerza política, y actuar como filtro electoral previo a la elección general.

Si el Congreso aprobara la eliminación, ese esquema desaparecería. En la práctica, los partidos deberían definir sus candidaturas mediante mecanismos internos propios —convenciones, asambleas, acuerdos de conducción o elecciones internas limitadas a sus afiliados— sin intervención del electorado general en una instancia obligatoria y nacional.

El proyecto del Gobierno se aprueba, los partidos deberían definir sus candidatos mediante elecciones internas propias

Esto implicaría un desplazamiento del proceso de selección de candidatos desde el sistema público-electoral hacia las estructuras partidarias.

En ese escenario, la participación quedaría acotada únicamente a quienes estén afiliados a cada fuerza política, lo que reduciría la intervención directa de votantes independientes en la definición de candidaturas. A diferencia del esquema actual, donde cualquier ciudadano habilitado debe concurrir a votar incluso en internas de partidos a los que no pertenece, la dinámica pasaría a resolverse dentro de cada organización.

En la práctica, las PASO también funcionan como una instancia que permite a los partidos medir el nivel de respaldo de sus candidatos antes de la elección general, ya que ofrecen una fotografía anticipada del escenario electoral. Esa función, sin embargo, se desarrolla en un proceso financiado con recursos del Estado y de participación obligatoria para el electorado, lo que forma parte del debate sobre su conveniencia.

Con su eventual eliminación, esa instancia de medición abierta desaparecería del calendario electoral nacional, y los partidos deberían recurrir a otros mecanismos —internos o privados— para evaluar el posicionamiento de sus postulantes antes de competir en las elecciones generales.

Financiamiento de la política: del esquema mixto al recorte del aporte estatal

El sistema vigente contempla financiamiento público para campañas, espacios de publicidad electoral y funcionamiento de los partidos, complementado por aportes privados con topes y regulación.

La reforma anunciada por el Poder Ejecutivo apunta a modificar ese esquema bajo el argumento de reducir el peso del Estado en el sostenimiento de la actividad política partidaria.

De prosperar el cambio, el sistema tendería a restringir o eliminar el financiamiento público directo, trasladando el financiamiento a fuentes privadas o internas de cada fuerza política, con impacto directo en la estructura de campaña y organización partidaria.

El proyecto del Ejecutivo reduce el aporte del Estado al financiamiento de los partidos políticos y sus campañas Ficha Limpia: impacto institucional y reglas de elegibilidad

El tercer eje del anuncio refiere a la incorporación de un régimen de Ficha Limpia a nivel nacional. Este tipo de normativa establece restricciones para ser candidato en función de antecedentes judiciales, particularmente condenas por corrupción y delitos graves, como narcotráfico o lavado de dinero.

En términos prácticos, el cambio apunta a impedir que una persona con una condena judicial por determinados delitos pueda presentarse como candidata, aun cuando esa condena no esté completamente firme en todas las instancias. Por ejemplo, bajo un esquema de Ficha Limpia, alguien condenado por corrupción en segunda instancia podría quedar fuera de una elección, aun si su defensa mantiene recursos pendientes ante tribunales superiores.

En ese marco, la eventual aprobación de la norma introduciría un filtro previo más estricto sobre quiénes pueden integrar listas de candidatos.

El Club Político Argentino apoya el proyecto de Ficha Limpia desde el año pasado

A su vez, la implementación de Ficha Limpia implicaría que la Justicia Electoral deba verificar, antes de cada elección, la situación judicial de los candidatos presentados por los partidos. De este modo, el proceso de oficialización de listas incorporaría un control adicional que podría derivar en impugnaciones o exclusiones antes del inicio de la campaña.

En consecuencia, el eje de Ficha Limpia no solo redefine los requisitos para competir, sino que también modifica el proceso de validación de candidaturas, al sumar un criterio basado en antecedentes judiciales que hoy no se aplica de manera uniforme en todo el país.