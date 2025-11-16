Maximiliano Pullaro confirmó que va a recomponer los salarios de los empleados públicos de Santa Fe

El gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, se refirió este viernes a la situación de los salarios de los empleados públicos.



Maximiliano Pullaro, gobernador de Santa Fe, ratificó este viernes que el Gobierno provincial ajustará los salarios de los empleados públicos para que no pierdan poder adquisitivo. Las declaraciones del mandatario se dieron luego de que se conozca el dato de la inflación correspondiente a octubre.



“Como nos comprometimos, vamos a recomponer los salarios de los empleados públicos en función de la inflación. Nuestro compromiso es estar igual o encima de la inflación. Cuando hubo recomposición salarial, estuvo entre el 8 y el 11%, dependiendo de las distintas categorías”, señaló Pullaro.

En esa línea, el gobernador remarcó que la Provincia continuará realizando las actualizaciones necesarias para proteger los ingresos: “Vamos a corregir y vamos a hacer el ajuste que tenemos que hacer”, afirmó.

Qué pasó con la inflación y los salarios en Santa Fe

Según el IPEC, el Índice de Precios al Consumidor registró en octubre un aumento del 2,7%. En las reuniones paritarias de agosto, el Gobierno provincial presentó una propuesta semestral que contemplaba un incremento total del 7%, distribuido en seis tramos: 1,5% en julio, 1,5% en agosto y 1% en cada uno de los meses de septiembre, octubre, noviembre y diciembre.

Los aumentos se calcularon sobre la base salarial de junio y se estableció un piso mínimo de $40.000 para los primeros tres meses, al que se sumarían otros $30.000 para el trimestre siguiente.

Por su parte, la inflación acumulada entre julio y octubre, según los datos difundidos por el IPEC, alcanzó el 8,77%, ubicándose por encima del 7% contemplado en la propuesta salarial semestral.