Impresionante explosión e incendio en una fábrica en el Polo Industrial de Ezeiza

La calma de la noche en Spegazzini, en el Polo Industrial del partido de Ezeiza, sufrió este viernes 14 de noviembre un siniestro impactante: primero hubo una enorme explosión, y luego un incendio impresionante, lo que ya habría dejado un saldo inicial de 15 personas heridas. Las versiones indican que el incendio se habría iniciado en una planta de pinturas, para de ahí extenderse al predio vecino, de una fábrica de agroquímicos.

La explosión tuvo una magnitud tan colosal, que se escuchó en amplia zona y habrían volado vidrios por la onda expansiva en viviendas hasta 4 kilómetros del parque industrial.

En la Clínica Monte Grande señalaron "hay 15 personas heridas en atención, casi todos lastimados con vidrios, algunos con quemaduras, pero nadie en riesgo de vida", y el intendente de Ezeiza Gaston Granados indicó "trabajan bomberos de toda la zona, pero todavía no se pueden acercar demasiado porque siguen las explosiones, todavía no lo puede controlar las llamas".

Noticias Argentinas informó que el siniestro habría ocurrido cerca de las 21:00, y no se sabe las causas que habrían llevado al incendio inicial, mientras hay otras plantas del Parque Industrial en riesgo de verse afectadas.