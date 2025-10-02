A días de las elecciones, Cristina Kirchner y Axel Kicillof se reunieron en San José 1111

A menos de un mes de las elecciones legislativas nacionales del 26 de octubre, el gobernador de la provincia de Buenos Aires mantuvo un encuentro con la expresidenta en su domicilio del barrio porteño de Constitución, donde cumple prisión domiciliaria

A menos de un mes de las elecciones legislativas nacionales del 26 de octubre, el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, mantuvo este miércoles un encuentro con la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner en su domicilio del barrio porteño de Constitución, donde cumple prisión domiciliaria tras su condena en la causa Vialidad.

La reunión, que se concretó en medio de un fuerte hermetismo, duró aproximadamente una hora y media.

Según confirmaron fuentes cercanas a ambos dirigentes, el diálogo giró en torno a la situación política nacional e internacional y a la estrategia electoral del peronismo de cara a los próximos comicios. El objetivo central del encuentro fue “seguir sumando fuerzas para las elecciones”.

Se trató del primer contacto presencial entre ambos dirigentes desde el pasado 5 de junio. La demora en la concreción de la visita había generado tensiones internas dentro del peronismo bonaerense, donde sectores vinculados al kirchnerismo esperaban una señal de unidad, especialmente tras la conformación del espacio "Derecho al Futuro" impulsado por Kicillof, que fue leído como un intento de construcción propia por fuera de la conducción directa de Cristina Kirchner.

Fuentes bonaerenses calificaron la reunión como "buena" y "constructiva", aunque aclararon que no se difundió ninguna imagen del encuentro. El gesto fue interpretado como un intento de ordenar la interna del espacio Fuerza Patria, que se impuso por más de 13 puntos en las legislativas bonaerenses del 7 de septiembre.

En paralelo, Kicillof continúa con una agenda de gestión y campaña en distritos clave del conurbano bonaerense —como Ensenada, Florencio Varela y Merlo— con el objetivo de apuntalar la candidatura de Jorge Taiana a diputado nacional. El gobernador viene replicando una estrategia de cercanía y actos austeros, similar a la utilizada en las elecciones provinciales, con fuerte apoyo de los intendentes.

La expresidenta, por su parte, mantiene su participación en la campaña a través de mensajes grabados enviados a actos partidarios, como el difundido recientemente en la UMET ante dirigentes de Primero la Patria. También ha recibido en su domicilio a diversos referentes del peronismo, entre ellos candidatos e intendentes del conurbano.

La reunión entre Kicillof y Cristina Kirchner refuerza el mensaje de cohesión dentro del espacio peronista en un contexto de crisis económica y denuncias de corrupción que afectan al gobierno nacional.