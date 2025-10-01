Para los fanáticos de la picada: Rosario se prepara para La Noche de las Fiambrerías

El jueves 9 de octubre, de 19 a 22, la ciudad ofrecerá degustaciones, promociones y actividades culturales en distintas fiambrerías, queserías y vinotecas. Además, el Panza Bus recorrerá seis paradas emblemáticas con tapeos, cócteles y brindis final. Toda la info

Durante la jornada habrá degustaciones de quesos, fiambres, encurtidos, vinos y vermut.
El próximo jueves 9 de octubre, de 19 a 22, Rosario vivirá una experiencia inédita para los fanáticos de la picada: la Noche de las Fiambrerías, una propuesta que invita a recorrer algunos de los locales más tradicionales y reconocidos de la ciudad.

Durante la jornada habrá degustaciones de quesos, fiambres, encurtidos, vinos y vermut, además de promociones, descuentos y combos especiales tanto para consumir en el lugar como para llevar.

A todo esto se sumará un programa de actividades culturales en las veredas.

 La edición de este año tendrá como gran atractivo el Panza Bus, un tour a bordo de La Merenguita, con paradas en seis puntos emblemáticos:

Club Monaghan (Puerto Norte)
Lo de Granados (Pichincha)
Bocha Helados (Centro)
Positano (Centro)
Hesse (Centro)
Rozne Wines (Centro)
La propuesta incluye guía especializado, cócteles, tapeo en cada posta y un brindis final. Los tickets son limitados y se consiguen a través de Eventbrite.

Más locales adheridos
 
Además de los espacios mencionados en el recorrido principal, participarán Puro Vinos y Fiambres, Queso Ruso, GyG, Vinoteca Lo de Mito y Bouquet Vinoteca.

El mapa con todos los comercios que se suman a la iniciativa puede consultarse en este link.

El evento es impulsado por morfar.org y degustadores.com.ar, con el acompañamiento de la Municipalidad de Rosario en el marco de los festejos por el Tricentenario.

