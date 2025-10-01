Detuvieron a “Pequeño J“ en Perú

Tony Janzen Valverde Victoriano, alías “Pequeño J”, presunto ideólogo de los crímenes de Morena Verdi, Brenda Del Castillo y Lara Gutiérrez en Florencio Varela, fue detenido en Lima, Perú. Horas antes, la Policía también logró dar con Matías Agustín Ozorio, el joven acusado de ser la mano derecha del líder de la banda.

Según informaron fuentes del Ministerio de Seguridad bonaerense a Página 12, la captura se concretó luego de un operativo conjunto entre la Policía Nacional peruana y la Policía de la provincia de Buenos Aires.

La detención de Ozorio se produjo entre las 10 y las 12 del mediodía de este martes, y se había informado al fiscal de la causa. Sin embargo, por un trabajo de inteligencia, tendiente a detener a Pequeño J, no había sido publicado.

Sucede que, la estrategia era, a través del celular de Ozorio, pautar una reunión con Pequeño J, y así concretar la detención. Dicho operativo estuvo a punto de frustrarse porque la ministra Patricia Bullrich decidió postear en su cuenta de X la noticia. "Hizo correr riesgo la operación pero lo pudimos agarrar", aseveraron desde la fuerza bonaerense.

Ahora, se espera que "Pequeño J" y Ozorio sean extraditados a la Argentina en las próximas horas a fin de que queden a disposición del fiscal Adrián Arribas, que este martes estableció el secreto de sumario durante 48 horas.

Con estas nuevas detenciones ya son nueve los apresados por el triple homicidio con sello narco cometido en una vivienda de la zona sur del conurbano.

La historia familiar en "Pequeño J" y su padre Janhzen, de Perú a la Argentina

Los primeros siete arrestados son Maximiliano Parra, Magalí Guerrero, Miguel Ángel Villanueva Silva, Daniela Ibarra, Ariel Giménez, Lázaro Víctor Sotacuro y Florencia Ibáñez.

Por su parte, este martes Sotacuro y su sobrina declararon ante el funcionario judicial y personal del Servicio Penitenciario bonaerense realizó sus traslados a los penales de Sierra Chica y Magdalena, respectivamente.

También, se llevaron a cabo una serie de allanamientos en Villa Zavaleta y las autoridades encontraron en el partido bonaerense de Quilmes el auto de apoyo (Volkswagen Fox blanco) que habría utilizado el hombre de nacionalidad boliviana.

"Es un perejil"

En las últimas horas, y previo a que se conozca la noticia de la detención de Ozorio, un familiar de quien sería ladero de Pequeño J, sostuvo que es un “perejil” y que estaba metido en las criptomonedas.

Desde Barracas, la mujer, que se cubrió el rostro por miedo, contó que hace tiempo la situación familiar “está mal”, debido a que Ozorio “tenía una vida que no correspondía por la droga, consumía y no les gustaba”.

Al ser consultada sobre la posible vinculación del joven con una banda narco, expuso que no sabe “si estaba en la venta”, que se trata de “un perejil” y atrás “hay alguien mucho más poderoso”.

A su vez, destacó que hace varios meses Ozorio se metió con las criptomonedas y debía mucha plata: “Renunció a su trabajo en el Hospital Italiano donde ganaba muy bien y todo eso lo invirtió. Puede ser que estuviese amenazado”.

Ozorio es señalado como el colega de Tony Janzen Valverde Victoriano, pero la familia dice desconocer cualquier vínculo: “Es la primera vez que escucho de Pequeño J, no sé qué decir. Cuando mi abuela se enteró, la tuvieron que trasladar al hospital por presión alta”, contó.

“No podemos creerlo, porque es algo sub real que sea uno de los más buscados siendo un perejil. Tenemos miedo, no sabemos quién está detrás de esto y el alcance”, denunció la mujer.