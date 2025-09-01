Corrientes: el oficialista Juan Pablo Valdés ganó en primera vuelta; LLA, cuarta

Escrutadas el 18% de las mesas, el hermano del actual gobernador logra 52,5% de los votos. El peronista Martín Ascúa obtiene 20,16%; Ricardo Colombi, 16,68%; y el libertario Lisando Almirón, 8,85%.

El candidato oficialista Juan Pablo Valdés se impuso este domingo con el 52,5% de los votos en las elecciones para gobernador de Corrientes, seguido por el peronista Martín “Tincho” Ascúa, que reunió el 20,16%, y el ex mandatario Ricardo Colombi, con el 16,68%, escrutadas el 18% de las mesas.

La Libertad Avanza (LLA), con el diputado Lisandro Almirón como candidato, se ubicó en el cuarto lugar con el 8,85%, según el escrutinio provisorio, aunque la página que consignaba los resultados oficiales quedó desactivada de manera permanente.

De todos modos, quedó descartada la posibilidad de que hubiera segunda vuelta, que era el objetivo del peronismo para disputarle al frente radical la gobernación de la provincia.

Juan Pablo Valdés destacó que el electorado “ha decidido que tiene un nuevo gobernador en primera vuelta” y llamó a “trabajar juntos para el futuro”.

Po su parte, el mandatario saliente y senador provincial electo, Gustavo Valdés, pidió “trabajar en el diálogo” y destacó el trabajo del espacio Provincias Unidas por sostener el “federalismo”.

Al hablar en el búnker del frente oficialista, el mandatario señaló: “Fue de las campañas más sucias que se tenga memoria en los últimos tiempos, pero los correntinos sabemos que no nos doblamos a guachazos y acá estamos parados nuevamente”.