Anuncian un paro universitario de 48 horas: el Gobierno busca profundizar la perdida salarial docente

Tras el fracaso de una nueva negociación con el Gobierno, el Frente Sindical de Universidades Nacionales hará una huelga el próximo martes 4 y miércoles 5 de junio. Denuncian una pérdida de poder adquisitivo del 42% desde diciembre

El Frente Sindical de Universidades Nacionales convocó a un paro de 48 horas de docentes y no docentes para el 4 y 5 de junio. En un comunicado indicaron que la medida de fuerza se definió ante la "falta de respuesta al reclamo salarial por parte del Gobierno Nacional". Además, remarcaron que el 90% del presupuesto de las universidades representa los salarios de los trabajadores.

"La ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, y el subsecretario de Políticas Universitarias, Alejandro Álvarez, convocaron a reunión paritaria para hoy martes 28 de mayo a las 14:30 horas retomando la reunión que pasó a cuarto intermedio el día 20 de mayo. En esta nueva reunión, el Gobierno no realizó ninguna propuesta concreta que diera respuesta a la pérdida salarial que mantiene a más de la mitad de trabajadoras y trabajadores docentes y no docentes por debajo de la línea de pobreza. La representación sindical, una vez más, presentó el pliego: pauta salarial mensual para no seguir perdiendo con la inflación, recuperación de lo perdido -del orden del 50 %-, actualización de la garantía salarial, restitución del FONID, fondos de capacitación", expresó el Frente Sindical en el texto.

Y siguió: "El Gobierno Nacional, de este modo, lejos de resolver el conflicto, lo agudiza. El Frente Sindical de Universidades Nacionales ratifica su voluntad de diálogo para llegar a un acuerdo pero entiende que no se puede esperar más por lo que convoca a un paro de 48 horas los días 4 y 5 de junio y exige al Gobierno Nacional una urgente propuesta que permita salir de la crisis salarial".



En el comunicado, se recordó la Marcha Federal Universitaria, en la que le Frente impulsó "un pliego que incorporaba la actualización de los gastos de funcionamiento de las universidades nacionales que esta semana se encauzó". "Celebramos este principio de solución, pero alertamos a la ciudadanía que los mismos representan sólo el 10% del total del presupuesto universitario. El 90% restante del presupuesto es el salario de quienes trabajamos en las universidades y ello está aún sin solución", declararon los trabajadores de la educación universitaria.

"El Gobierno Nacional tiene la responsabilidad de ofrecer una propuesta que permita a docentes y no docentes cumplir con su trabajo. Sin salarios dignos no hay posibilidad de una universidad pública de calidad. Defendamos colectivamente la Universidad Pública", concluyeron.

El comunicado lo firmaron los gremios que integran el Frente de Universidades Nacionales: Conadu Histórica, Conadu, Fedun, Fagdut, UDA, Ctera y Fatun.