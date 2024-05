Milei al Congreso: "Voy a vetar los proyectos que nos rompan el equilibrio fiscal, me importa tres carajos"

El presidente volvió a cruzar a los legisladores luego de la sesión en la que la oposición avanzó con la suba del presupuesto universitario.



Javier Milei anunció que va a vetar los proyectos de la oposición que sean aprobados en el Congreso y que impliquen una suba del gasto público.

"Yo les aviso, por si les interesa, que cualquier proyecto que manden desde el Congreso, que quieran romper el equilibrio fiscal, romper la caja y hacer volar este país por los aires, se los voy a vetar, me importa tres carajos", dijo en su discurso de cierre del 41º Congreso Anual del IAEF.

El presidente habló minutos después de que la oposición lograra avanzar en la Cámara de Diputados con un proyecto para financiar las universidades y restituir el Fondo de Incentivo Docente (Fonid), que serán tratados en comisión el jueves.

Sobre el demorado tratamiento de la ley ómnibus en el Senado, Milei dijo que "si el Congreso no me saca ahora las reformas estructurales, no me importa, lo voy a volver a intentar".

"Y si no me la dejan pasar, la paliza electoral que le vamos a dar el año que viene va a ser que cambie la composición del Congreso y pasemos todas las reformas", amenazó.

"Y no solo eso: además tenemos las 300 reformas del DNU. Y les cuento algo: tenemos todavía pendientes 3.200 reformas, no me importa cuánta voluntad tenga de bloquear la política sucia, la vamos a hacer", dijo Milei.

El presidente también se refirió al conflicto diplomático con España. "Hay un personaje que me encanta que es El Zorro. ¿De qué trataba la trama del Zorro? Tenía dos tipos de enemigos. Obviamente a Monasterio y todos sus soldados, o sea, el Estado que venía y le sacaba los recursos para llevárselo a España. Bueno, justo hoy menciono a España. Igual ya lo tengo a match point a Pedrito. Pese a lo que diga la progresía mediática", dijo.