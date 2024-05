El gobierno busca dividir a las universidades y solo le aumenta el presupuesto a la UBA

Por Fabricio Navone

El Consejo Interuniversitario lo consideró "inadmisible y provocador" y la Franja Morada exigió respuesta a todas las universidades que atraviesan una situación límite.

El gobierno metió la cuña entre la Universidad de Buenos Aires y las del resto del país al aumentarle casi el 300% de los fondos para los gastos de funcionamiento. El acuerdo fue anunciado por el vicerrector de la UBA, Emiliano Yacobitti quien le agradeció a la sociedad por el apoyo masivo al reclamo.

De esta manera, el secretario de Educación, Carlos Torrendell, busca la división entre las universidades. En ese sentido, avanzó en las negociaciones con el correntino Gerardo Larroza y se menciona a la Universidad Nacional del Nordeste como la próxima beneficiada.

Lo cierto es que el aumento del presupuesto solamente a la UBA cayó como baldazo de agua helada en el Comité Ejecutivo del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) que sesionó este miércoles y emitió un duro comunicado.

Es que los rectores que integran el Comité se enteraron del acuerdo con la UBA minutos antes de comenzar la reunión y por las redes sociales: "Resulta inadmisible y provocador que se reconozca solo para una universidad y no para la totalidad del sistema que reúne a un conjunto de 60 universidades a lo largo y a lo ancho de todo el país", se quejaron y reclamaron que la misma resolución que se le dio a la UBA se extienda a todas las universidades.

Gracias a que la sociedad se expresó con contundencia en defensa de las universidades públicas, el gobierno actualizó los gastos de funcionamiento de la UBA (aprox. 300%) para que no tenga que cerrar. Es un triunfo de todos los que apostamos a la educación para un mejor futuro.— Emiliano Yacobitti (@Yaco_Emiliano) May 15, 2024

"Rechazamos cualquier metodología que promueva la división entre universidades y dentro de las universidades", expresaron los rectores en el comunicado para dejar expuesta la maniobra del gobierno.

En el mismo sentido se expresó el rector de la Universidad Nacional de Rosario, Franco Bartolacci: "Ahora que reconocieron el problema que todas las Universidades venimos planteando en su gravedad desde enero, exigimos se otorgue de manera inmediata lo mismo que a la UBA", reclamó.

Sin embargo, fuentes universitarias dijeron a LPO que el aumento en las partidas para mantenimiento resuelve una parte de la delicada situación de las academias que requieren de mayor presupuesto para investigaciones y aumentos salariales para docentes y no docentes.

El mismo Yacobitti señaló que se va a seguir reclamando por los salarios "que perdieron más de un tercio de su capacidad económica en 4 meses" y por los recursos para Ciencia y Técnica y obras en edificios y laboratorios que se cortaron con la obra pública.

La duda que quedó flotando en el CIN es si el acuerdo con Yacobitti responde a la necesidad del gobierno de sancionar la Ley Bases que se debate en el Senado donde el vicerrector cuenta con la bancada de Martín Lousteau y legisladores en diputados.

Por ahora, los rectores evalúan nuevas medidas y no descartan una presentación judicial ante la Corte Suprema de Justicia. Por su parte, desde la Franja Morada dijeron a LPO que la situación va a potenciar el reclamo:

"En la Argentina no hay estudiantes de primera y de segunda. El acuerdo presupuestario unilateral y discrecional del Gobierno Nacional y la UBA, no es más que otro mecanismo de desprestigio a la Universidad Pública y no resuelve nada", manifestó la Franja en su cuenta de X y pidió respuesta para todas las universidades.

