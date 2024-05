Choque y descarrilamiento de trenes en Palermo: asistieron a 97 pasajeros y 55 fueron trasladados

Un tren de la línea San Martín que viajaba desde Retiro hacia Pilar colisionó con una locomotora y un coche furgón. Tras un fuerte operativo se registraron casi 100 heridos.



Una formación de trenes de línea San Martín chocó este viernes con una locomotora y un coche furgón vacío sobre el viaducto Palermo a la altura de la avenida Alcorta. En el lugar trabajaron bomberos y personal del SAME quienes evacuaron la formación: en total se registraron 97 heridos, de los que 55 debieron ser trasladados por su gravedad.



Tras la colisión, rápidamente, el SAME y los bomberos desplegaron un fuerte operativo en el lugar. Los heridos fueron trasladados a los hospitales Rivadavia (13); Fernández (7); Durand (7); Ramos Mejía (5); Pirovano (5); Tornu (6); Santojanni (2); Álvarez (2); Argerich (1); Zubizarreta (1); Grierson (1) y Ricardo Gutiérrez (1). Un helicóptero del SAME retiró a un herido con trauma cerrado de tórax y fractura de miembro superior.





"Personal de la empresa realiza las tareas para evacuar a las personas que se encuentran en la formación, los servicios de emergencia de la Ciudad de Buenos Aires asisten a los pasajeros", comunicó Trenes Argentinos. El servicio se encuentra interrumpido entre las estaciones Villa del Parque y Pilar. Además, la línea Mitre, que también circula por esa zona, funciona con normalidad en los horarios programados.

Los detalles del descarrilamiento del San Martín

El incidente ocurrió a las 10:31 de este jueves, cuando una formación de pasajeros colisionó contra otra que transportaba material ferroviario. El choque ocurrió en "el kilómetro 4,900 sobre el viaducto Palermo a la altura de la avenida Alcorta", informó Trenes Argentinos.

"Actualmente, personal de la empresa realiza las tareas para evacuar a las personas que se encuentran en la formación, los servicios de emergencia de la Ciudad de Buenos Aires asisten a los pasajeros. El servicio se encuentra interrumpido.", aseguraron a través de un comunicado oficial de la institución de transporte.

Por el momento, no se informó que hubiera heridos de gravedad, pero todos los hospitales de la zona fueron declarados en "Alerta Roja". Los servicios de emergencia desplegaron un fuerte operativo con la presencia de bomberos, numerosas ambulancias y un helicóptero sanitario.

Según los datos oficiales, de la formación de pasajeros resultaron heridas 60 personas, de las que 30 debieron ser trasladadas a los Hospitales Fernández, Pirovano y Rivadavia. Jorge Macri, jefe de Gobierno de la Ciudad se trasladó al lugar y todavía no se informaron hipótesis oficiales sobre la causa del incidente.

Los dos son quienes aguardan el informe de peritos para tratar de establecer las causas que ocasionaron el accidente que provocó más de 60 heridos y ninguna víctima fatal.

Según fuentes judiciales consultadas, la investigación apuntará a determinar si fue un error humano o bien se trató de otro factor causal. Rápidamente, los servicios de emergencia asistieron a los heridos y procedieron a evacuar la formación accidentada. Los testigos presentes filmaron lo ocurrido y lo compartieron a través de las redes.