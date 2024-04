Pullaro, tras la movilización universitaria: “Espero que el gobierno nacional pueda reflexionar”

El gobernador de Santa Fe consideró que marchó “gran parte de la sociedad en su conjunto” y apuntó al Gobierno de Milei: “La educación tiene que tener altos niveles de financiamiento para que la sociedad pueda seguir progresando”. “Si no hubiese existido la educación pública no podría tener un título universitario y como yo, miles y miles de argentinos”, manifestó

El gobernador Maximiliano Pullaro apoyó la movilización universitaria de este miércoles, consideró que fue una expresión de gran parte de la sociedad y apuntó al gobierno nacional al que le pidió reflexión acerca de la importancia de financiar la educación. “Si no hubiese existido la educación pública no podría tener un título universitario y como yo, miles y miles de argentinos”, manifestó.

En contacto con De 12 a 14 (El Tres), el jefe de la Casa Gris, observó sobre la marcha federal a favor de la universidad pública: “Creo que fue una muestra genuina de lo que representa la argentinidad. La educación pública que tiene que ver, fundamentalmente, con la capacidad de ascender socialmente, con la capacidad que tuvimos miles de personas, que si la educación no hubiese tenido financiamiento, hoy no podríamos ser profesionales”, dijo y añadió a título personal: “Yo tuve que trabajar desde el primer día que me fui a estudiar, imagínense si hubiese tenido que pagar”.

Para Pullaro, la movida “no fue un mensaje (sólo) de la comunidad educativa” sino que “ayer marchó gran parte de la sociedad en su conjunto, entendiendo que la educación pública, que las universidades públicas, son un valor en la esencia e identidad nacional”.

Con relación a la reacción del gobierno nacional, expresó: “Espero que el gobierno nacional pueda reflexionar que la educación tiene que tener altos niveles de financiamiento para que la sociedad pueda seguir progresando”, e insistió con su situación: “Yo si no hubiese existido la educación pública no podría tener un título universitario y como yo, miles y miles de argentinos”.

“Es correcto que se puedan auditar y que se pueda saber que no hay corrupción en la administración pública y que los presupuestos se adminitran correctamente y se invierten de manera estratégica”, valoró sobre el control sobre las facultades. Sin embargo, advirtió: “Pero una cosa es auditar y tener en claro que la administración es eficiente y otra cosa es que no pueda tener financiamiento”.

