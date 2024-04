En defensa de la Educación Pública: en una movilización sin precedentes, protestas en todo el país contra el ajuste de Milei

En una movilización sin precedentes, estudiantes, docentes, no docentes, directivos, organizaciones políticas, sindicales y civiles participaron en la tarde de este martes de la Marcha Federal Universitaria, en defensa de la educación pública. La movida, de alcance nacional, surgió a raíz del recorte presupuestario llevado a cabo por la administración de Javier Milei.

Desde poco antes de las 16 la plaza comenzó a presentar cierta fisonomía similar a la que acostumbra tener cada vez que la sociedad se moviliza por causas justas. Pancartas, banderas, algunos bombos y bullicio multitudinario daban cuenta de que allí lo que ocurría era una verdadera manifestación en defensa de la educación pública.

"Sin educación pública no hay futuro"; "La educación pública no se vende, se defiende"; "Yo me formé en la universidad pública", eran algunos de los mensajes alusivos a la movida que concentró a miles de rosarinos en la plaza previo a la marcha que partía rumbo al Monumento a la Bandera, donde se llevará a cabo el acto central a partir de las 18.

La columna tomará las calles Dorrego, San Luis, Buenos Aires y bajará por Córdoba hacia el Monumento. Pero antes de que eso ocurra, parte de la multitud que estuvo presente en la plaza se manifestó conforme al reclamo.

Unidos y organizados

"Hay que defender la educación pública más que nunca para que nuestros hijos y nuestros nietos puedan tener un futuro mejor. Es el pueblo organizado para defender lo que no podemos perder y que tanto nos costó; fueron muchos los movimientos que llevaron a mantener la educación pública en este país", sentenció una mujer presente en la marcha, en declaraciones a Radio 2.

En tanto, un estudiante agregó: "Se están vulnerando un montón de derechos, fundamentalmente la educación, que es troncal. Pero la pregunta es: ¿por qué el gobierno le tiene tanto miedo a la educación y a la cultura?", señaló un estudiante allí presente, mientras una señora acotó: "La educación es todo y alguien tiene que marcar la cancha acá, porque quiero que mis nietos vayan a la universidad pública".

A su vez, otro participante de la convocatoria señaló: "Venimos a defender la educación pública para la posteridad y por eso consideramos que hay que salir y manifestarse. La gente lo siente así y por eso está acá".

La jornada fue convocada por el Concejo Interuniversitario Nacional (CIN), del cual forman parte 73 universidades y asociaciones de base como Coad, el gremio que nuclea a los docentes de la UNR.

Se estima que más de una decena de micros partieron desde Rosario para formar parte del multitudinario acto que se llevó a cabo en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (Caba), mientras que en Rosario la convocatoria estaba prevista para las 16 en la plaza San Martín, con una radio abierta y pantalla gigante.

El preludio se vivió este domingo en la Calle Recreativa, donde la UNR montó una serie de stands en la zona de Oroño y el río para mostrar a la ciudadanía parte de la producción de las facultades.

Por la tarde fue el turno de un gran acto universitario en las escalinatas del Parque España. Y este lunes, en la puerta de Ingreso a la Facultad de Medicina, el Centro de Estudiantes realizó una manifestación en defensa de la educación pública.

Las actividades continuaron este martes en la plaza San Martín, donde Amsafé Rosario convocó a un acto "por la educación pública" y declaró un cese de tareas de 10 a 14.30.

En el caso de la Regional Rosario de la Universidad Tecnológica Nacional, los docentes nucleados en la Fagdut y los estudiantes resolvieron realizar un paro con movilización y abrazo simbólico.

La jornada comprendió una concentración en calle Dorrego y Córdoba a las 11, para plegarse a la concentración convocada por Amsafé y la Ctera en Plaza San Martin. Y a las 14 marcharon hasta la Facultad de Zeballos al 1300, donde realizaron un gran abrazo solidario a la UTN.

