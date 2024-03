Anunciaron el cierre de oficinas de Anses en el norte de Santa Fe

El Gobierno nacional decidió clausurar la atención en Vera y Villa Ocampo, y se complica la de San Javier. Solo queda en pie la de Reconquista.



El ajuste que implementa la Casa Rosada en dependencias oficiales tuvo impacto directo este lunes con el virtual cierre de sucursales de Anses en Vera y Villa Ocampo, mientras que la oficina del organismo de seguridad social en San Javier trabajaba con un empleado de los cuatro con que cuenta. Solo se mantenía en pie, con atención al público normal, la Unidad De Atención Integral (UDAI) de Reconquista, en la que se produjeron tres despidos de contratados.

En Vera, a pesar de que la titular actual Antonela Médici pudo ingresar hoy al local del organismo, el sistema informático mediante el cual funcionan los servicios que se brindan estaba bloqueado. Aunque no había llegado su telegrama de despido, desde la sede Reconquista se informó que la decisión de cerrar Vera "está tomada". Solo restaría saber qué función cumplirá el único empleado de planta con que cuenta la oficina local, que permanece cerrada.



En tanto, en Villa Ocampo, la recientemente inaugurada sucursal de Anses recibió la peor noticia: el cierre de esta repartición que es la única de la región norte del departamento General Obligado. En abril de 2023, se habilitó y ahora, a un año de vida, se informó el cierre de la misma.

La oficina de Anses, cerrada ahora, con cuatro trabajadores permanente, más dos de limpieza, muestra una caída laboral que afecta a una comunidad como Villa Ocampo.

Las más de 120 personas que diariamente se acercaban a la oficina, teniendo en cuenta que concentraba los trámites de todas las localidades del norte del departamento General Obligado, sufrirán las consecuencias, máxime aquellas de bajos recursos económicos como son los jubilados.

En San Javier, Gisela Favot, extitular de la oficinal local y actual trabajadora describió que “a tres de nosotras se nos bloquearon las claves al sistema, no pudimos entrar al sistema, por eso estamos solo en la oficina cumpliendo horario, pero no podemos trabajar y quedó uno de los empleados, que es el que tiene mayor antigüedad, trabajando solo”.

Pero “no está cerrada la oficina. No nos llegó ninguna normativa de cerrar la oficina, sí lo que nos están comentando desde los diferentes gremios es que, en otras localidades del país, los mismos empleados que quedaron como medida de fuerza en reclamo están cerrando sus puertas o no está atendiendo al público, algunos por tiempo indeterminado, otros por algunas horas como medida de fuerza nada más”.

“La oficina de San Javier, por el momento, está trabajando con un solo empleado, que fue el que quedó”, aseguró, en tanto agregó que “hasta el viernes pasado teníamos una jefa suplente, provisoria, y el viernes le llegó el telegrama de despido a ella. A los demás hoy aún no nos ha llegado el telegrama de despido, pero bueno, no podemos entrar al sistema, lo más probable es que no llegue en los próximos días”.

Ariela Acevey, delegada del Sindicato de Empleados de la ex Caja de Subsidios Familiares (SECASFPI), uno de los gremios de Anses, dijo que “en la UDAI Reconquista hay tres compañeros despedidos, si bien todavía no recibieron los telegramas no pueden ingresar al sistema, por lo tanto, no pueden cumplir con su función. Esto hace que más compañeros tengamos más cúmulo de trabajo y se está complicando la situación”.

“En Vera, Villa Ocampo y San Javier no ha quedado personal", consignó, en una versión que difirió en la última parte con la vertida desde la ciudad costera, y "los compañeros están en la misma situación que los (cesanteados) de Reconquista, no tienen clave” para acceder al sistema.

La sindicalista planteó con preocupación el escenario que se avecina: “En la zona, al no haber clave, los compañeros no pueden cumplir sus funciones, no pueden hacer nada. Eso implica que las localidades donde no hay clave se queda la gente sin servicios”, y ahora “esas personas van a tener que acercarse a la UDAI Reconquista porque es la única que hay en 300 kilómetros a la redonda. O sea, volvemos a lo que éramos antes, con UDAI Reconquista que va a estar muy demandada por la gente".

El Litoral