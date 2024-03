Más uniformados y menos corruptos el mensaje de Bullrich a Pullaro por la policía santafesina

La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, envió un mensaje al gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, en el medio de la escalada de violencia ligada al narcotráfico en Rosario: "La Policía de Santa Fe tendría que duplicar o triplicar la cantidad de efectivos". La titular de la cartera nacional le propuso al mandatario provincial el incremento de efectivos en las calles de la ciudad para combatir los crímenes: "Deben entender que la Policía de Santa Fe tendría que duplicar o triplicar la cantidad de efectivos, tiene un problema de cantidad, y además es muy importante que los que trabajan sobre drogas sean efectivos que pasen determinadas pruebas de integridad".

Por su parte el ministro de Seguridad Pablo Cococcioni fue quien contestó ante la consulta de Rosario/12 : "Buena parte de nuestras acciones desde el primer día fue lograr una mayor presencia policial en calle, más allá de los números totales de la fuerza porque eso después se degrada en turnos, y entre los que hacen trabajo administrativo y demás, por ahí no es tan relevantes. Por eso nosotros lo que apuntamos como una cosa medible es al despliegue operativo en calle, digo para nosotros el indicador va a ser cuando Rosario tenga 200 patrulleros en calle las 24 horas y no los 17 autos y cuatro motos que tenía cuando asumimos. Me parece que con eso en función del mapa del delito se puede hacer un buen trabajo de prevención muy pero muy importante . Entiendo que ese despliegue policial sería la meta a cumplir".

En declaraciones televisivas, Bullrich señaló que "no podemos abandonar la frontera, es por donde ingresa la droga todo el país. Nos dicen que llevemos todo a Rosario y no podemos hacer eso". Además, destacó el envío por parte de Nación de 450 gendarmes para reforzar los 3 mil que ya trabajan en la provincia en el seguimiento de 59 bandas narcos.

"Desde mi punto de vista, el terrorismo es una de las hipótesis de conflicto. Lo que pasa en Rosario es el amedrentamiento concreto a la sociedad mediante el uso del terror", agregó.

Bullrich reveló también que la intervención del Poder Ejecutivo permitió sumar tareas de inteligencia al combate contra el “narcoterrorismo” y dar un panorama de los barrios y zonas “calientes”. Además, aclaró que uno de los puntos centrales es conocer “la ruta del dinero” que tienen las economías ligadas al narcotráfico y aseguró: “Estamos trabajando con una información bastante más pulida”.

La funcionaria del gobierno de Javier Milei contó que se está trabajando en algunos barrios del conurbano bonaerense, monitoreando el accionar de bandas delictivas para evitar que puedan “replicar el método de Rosario”.

La ministra de Seguridad, además, viajó a Córdoba para reforzar la seguridad en las fronteras: participó de la firma de un convenio que busca intensificar la lucha contra el narcotráfico y tiene como objetivo la creación de una nueva fuerza conjunta especializada.

"Estamos recorriendo toda la provincia de Córdoba junto al ministro Juan Pablo Quinteros. Estamos viendo a todas las fuerzas de Seguridad y vamos a construir una serie de grupos de trabajo común en conjunto para sacar la droga de Córdoba", señaló la funcionaria sobre su visita a través de un video en la plataforma X (ex Twitter), y agregó: "Estamos operativos, trabajando juntos en cada rincón de la provincia de Córdoba.

En otro pasaje de la entrevista, Bullrich reveló que mantiene reuniones de trabajo con su par bonaerense, Javier Alonso, para el monitoreo de determinados barrios del conurbano azotados por la inseguridad.

“Tenemos una serie de barrios donde la investigación criminal está en manos de las fuerzas federales, hemos rearmado un sistema, vamos a la investigación de las bandas, y estamos trabajando muy bien en los lugares en los que el delito está muy pesado con la intención de desarmar bandas que pueden replicar el método de Rosario. Tenemos un trabajo conjunto que está terminando de dar un resultado importante”, contó.

Por último, diferenció la situación en la provincia que conduce Axel Kicillof de la de Santa Fe, aunque alertó por “algunas manchitas territoriales donde la situación está complicada”.

