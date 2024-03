Sturzenegger criticó el rechazo del DNU y lanzó contundentes advertencias

El asesor presidencial, que supo ser presidente del Banco Central durante el Gobierno de Mauricio Macri, se manifestó en contra de lo que se votó en la Cámara de Senadores, aunque resta que pase por Diputados.



Después del rechazo del Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) en la Cámara de Senadores, el asesor presidencial y uno de los autores de la medida, Federico Sturzenegger, aseguró que si la medida es rechazada en Diputados, la gente "perderá libertades".

A través de sus redes sociales, el economista, que supo ser presidente del Banco Central durante el Gobierno de Mauricio Macri, aseguró que el decreto busca "acrecentar libertades, atacar privilegios y facilitar el comercio", y argumentó algunos de los "beneficios" que otorga.

"Los cambios dieron plena libertad para contratar. El resultado fue un aumento notable de la oferta y una caída en los precios. Gracias al DNU hay ahora muchísimos más departamentos disponibles que antes y que además se están abaratando en relación a otros bienes", afirmó.

También explicó que "facilita el ingreso de operadores nuevos, en particular con aviones de bajo porte", y que "se recupera la libertad de trabajar y producir sin extorsiones. No se limita la protesta sindical, pero se prohíbe afectar la libertad de trabajo de los trabajadores que no quieran sumarse a dicha protesta". En el caso de las personas gestantes, destacó que se le "da más libertad para distribuir esos días de licencia".

Además, señaló que, en otras medidas, se contempla el cese de la retención de la cuota sindical obligatoria, una reestructuración de las Empresas del Estado, la disminución de la litigiosidad laboral, una simplificación de los trámites aduaneros para fomentar el comercio internacional y la autorización de la venta de medicamentos fuera del ámbito de las farmacias.

Por último, habló sobre la medida cautelar que recibió el artículo de las Sociedades Anónimas Deportivas (SAD) al manifestar que "al ser más transparente pone en riesgo el negocio turbio de quienes hoy manejan el fútbol".

Y, finalmente, recordó una frase de Winston Churchill, ex primer ministro británico que dice "el éxito es ir de fracaso en fracaso sin perder el entusiasmo", y cerró con otra del presidente: "Como dijo @JMilei 'Nunca dijimos que sería fácil pero al final del camino triunfaremos'".