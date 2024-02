Legislador advirtió que “estamos a nada de que algún copito libertario quiera matar a un diputado”

“La verdad que no puedo naturalizar que el Presidente de la Nación, la más alta esfera de la república, insulte todo el tiempo a todo dirigente por pensar diferente y eso se naturalice”, afirmó el legislador por la ciudad de Buenos Aires (Coalición Cívica).

“Aparte si el Presidente insulta, qué queda para el fanático que está con él, que milita con él, que puede tener una respuesta absolutamente violenta. Dije que estamos a nada que un copito libertario mate a un diputado”, agregó en declaraciones a Mitre Córdoba.

Advertencia

“Si a vos te dicen que todos los problemas que tiene el país es porque el Congreso está lleno de ratas, que son todos corruptos, coimeros, que no dejan gobernar, que yo no puedo generarle la felicidad a la Argentina por culpa de ellos, no sé qué puede pasar mañana”, aseguró Del Gaiso.

Además consideró que “a esto hay que pararlo urgentemente”. “Esta violencia institucional hay que pararla. El Presidente ya no es más panelista de Intratables”, añadió.

Del Gaiso expresó que “el Presidente se maneja con un entorno extremadamente chico, aparentemente donde está su hermana, este publicista Santiago Caputo, como gurú de los medios, y Nicolás Posse, que era un CEO de Corporación América”. “Ese es el núcleo de poder de la Argentina”, enfatizó el legislador porteño.

“Las soluciones del país necesitan consenso, necesita acuerdos, involucrar a los gobernadores que fueron votados como Milei. Los diputados son representantes del pueblo, fueron votados. Te puede gustar o no. La política está desprestigiada, ahora el camino de la violencia, el camino del insulto constante y de generar que el enemigo es el Congreso, cuando el Congreso representa la democracia. El problema es si realmente creemos que el camino es la democracia, ahí hay un problema más grave”, sostuvo Del Gaiso.

“Sociedad de mercado”

Para el diputado “el Presidente realmente considera de que tenemos que ir a una sociedad de mercado, que no es una economía de mercado, donde todos los lazos y vínculos sociales se tienen que regir con la lógica del mercado”.

“Está bien, vamos a déficit cero pero en el cementerio también hay déficit cero. Está bajando 45 por ciento la venta de medicamentos en el mes de enero y 37 en alimentos. ¿Qué significa eso? Que el ajuste lo hacen los sectores más vulnerables en base a la salud y a la alimentación”, opinó.

“El insulto, la descalificación y generar un enemigo, donde no sabemos en qué termina esto, no es el camino”, concluyó Del Gaiso.