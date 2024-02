Milei celebró la baja del dólar porque la gente vende los ahorros para llegar a fin de mes

Por Luciana Glezer

Como parte de su habitual actividad de trasnoche en redes sociales, el presidente Milei celebró una nota de El Economista, que advierte: "Por el apretón monetario, inflación y recesión, ahorristas venden dólares para llegar a fin de mes".

En efecto, todas las cotizaciones del dólar experimentaron una caída pronunciada. Lo llamativo de la mención presidencial, es la explicación del fenómeno: "En las cuevas afirman que no hay compradores. Son todos vendedores. Vende la clase alta para seguir manteniendo su nivel de vida y vende la clase media para llegar a fin de mes. Se ven muchas ventas de a puchos, para pagar cosas puntuales. Pero no hay pesos y la gente desinvierte y vende lo que compró antes. Están vendiendo ahorro porque no les alcanza la plata", retrató un cambista que mucha experiencia en la City, según precisa la nota de El Economista.

El artículo reivindicado por Milei puntualiza que "la malaria con una inflación que en diciembre y enero acumuló 45% y sueldos planchados hace que la clase media salga a vender dólares para vivir" dice el texto en donde además se subraya que "hay gente sorprendida. Terminaron comprando a casi $1.200 y ahora vendén a $1.000. Es una pérdida en dólares altísima que además se le suma la inflación en esa divisa. Porque toda la vida aumentó 50% en pesos en dos meses y el dólar bajó. Es una locura".

La malaria con una inflación que en diciembre y enero acumuló 45% y sueldos planchados hace que la clase media salga a vender dólares para vivir.

Curiosamente coincide con Milei, Alejandro Vanoli, ex titular del Banco Central durante el gobierno de Cristina Kirchner y actual director de la consultora Synthesis, quien en diálogo con LPO explicó: "Es una realidad. Hubo una sobredolarización ante las expectativas de devaluación/neoconvertibilidad dolarización. Y como dice el Presidente, cayó el salario real, el crédito es caro y no hay liquidez. Y puede agravarse la situación social sino arranca la ejecución de obras y de partidas sociales".

Pero más allá del diagnóstico, Vanoli difiere respecto a la connotación positiva del Presidente: "Hace falta un plan anti inflacionario mas allá que la inflación pueda bajar a niveles aún muy altos, por la estabilidad cambiaria de corto plazo y por la recesión. Es necesario un plan de crecimiento, donde el Estado juega un rol aun en Europa y en Estados Unidos para articular con el sector privado. Y fundamentalmente generar sustentabilidad política. No alcanza con LLA y el PRO, hace falta incorporar mas fuerzas a un consenso que permita reformas sustentables".

Por su parte Ernesto Mattos economista y director del Idepi, sintetiza la intervención de Javier Milei: "No hay pan, pero hay circo". Según Mattos "coaccionar sobre los trabajadores ajustando el sueldo para que se desprendan de algunos dólares para ir pagando sus deudas quiere decir que ir contra la casta, al final de cuenta no era mas que cooptar el poco excedente que podía generar una porción de la clase trabajadora".