Que paguen como puedan: El Presidente se venga con motosierra sobre transporte y docentes

Por Gabriela Pepe

La caída de la ley ómnibus en la Cámara de Diputados terminó de detonar la relación entre las provincias y Javier Milei, que decidió concretar su venganza y este jueves golpeó a los gobernadores en dos áreas sensibles para la población: anunció el fin de los subsidios al transporte de colectivos y cortó el giro del Fondo Nacional de Incentivo Docente(Fonid) a menos de tres semanas del comienzo de las clases.

NOTAS RELACIONADAS

GUERRA TOTAL | "LOS VOY A FUNDIR"Qué pagan los gobernadores con las transferencias que taló Milei

Por Eugenia Muzio

La primera bomba fue detonada a la mañana, cuando el Ministerio de Economía anunció la eliminación del Fondo Compensador del Interior, unos 102 mil millones de pesos que la Nación giraba a las provincias para subsidios a colectivos. Las tres ciudades del país más afectadas por la medida son Córdoba, Santa Fe y Rosario, que reúnen a la mayor cantidad de pasajeros, líneas y unidades en sus sistemas de transporte urbano.



La decisión, que afectará a millones de personas en todo el país, no pudo ser leída de otra manera que en clave de venganza. La Casa Rosada apuntó desde un primer momento contra los gobernadores de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, y de Córdoba, Martín Llaryora, como los supuestos “traidores” que impidieron la aprobación de la ley ómnibus en Diputados. A la lista se sumaron los representantes de partidos provinciales, Gustavo Sáenz (Salta), Rolando Figueroa (Neuquén), Hugo Passalacqua (Misiones) y Alberto Weretilneck (Río Negro), además del radicalismo.

Llaryora y Pullaro fueron dos de los gobernadores considerados dialoguistas que alzaron la voz contra la suba de retenciones. Ambos recibieron el llamado del ministro de Economía, Toto Caputo, el mismo día de la sesión en la Cámara baja. “Ya era tarde, la suerte estaba echada”, dicen cerca del cordobés y aseguran que el jefe del Palacio de Hacienda no hizo ningún ofrecimiento concreto en términos de recursos para las provincias a cambio del apoyo a la ley.

Tras la sesión del viernes pasado, cuando se aprobó la ley en general, los gobernadores esperaron durante todo el fin de semana un llamado de la Casa Rosada que nunca llegó.

Llaryora fue, además, quien empujó la coparticipación del impuesto PAIS una vez que el Gobierno retiró el capítulo fiscal.

Es el más apuntado desde Balcarce 50 por el naufragio del proyecto. El presidente Milei se encargó de pegarles desde Israel. En las últimas horas, reposteó en Twitter la opinión de un usuario que decía que debía echar al titular de la Anses, Osvaldo Giordano – exfuncionario del gobierno de Córdoba – por el voto negativo de su esposa, la diputada Alejandra Torres. Giordano todavía sigue en su cargo. En la Casa Rosada aseguran que el Presidente no le pedirá la renuncia, pero espera que el cordobesista “tenga la dignidad de irse”. En Córdoba dicen que la incorporación de Giordano, el secretario de Transporte, Franco Mogetta, y el presidente del Banco Nación, Daniel Tillard -todos de la escudería schiarettista- "no formaron parte de un acuerdo político" con Llaryora.



A Pullaro le facturan, entre otras cosas, los votos del radicalismo en contra de las bases de la delegación en materia de seguridad. La ministra Patricia Bullrich hasta amenazó con retirar a la Gendarmería de Rosario. Milei le dio like a una publicación que le sugería al gobernador que fuera “a pedirle un préstamo a los narcos” para pagar los sueldos.

La tensión pasó de las redes a la realidad este jueves, con el anuncio sobre el transporte, y se extendió a otras provincias con la situación que evidenciaron los gobernadores que denunciaron que el Gobierno no giró los fondos nacionales correspondientes al Fonid. De esta forma, la Rosada pegó sobre dos temas sensibles para todos los distritos, que caldearán rápido la paciencia de la población: los aumentos siderales en el transporte y la falta de pago a los maestros.



"Es una muestra más del desprecio del Gobierno nacional a las provincias”, dijo Weretilneck, uno de los afectados. En tanto, el bonaerense Axel Kicillof anunció que la provincia abonó los salarios de enero según el cronograma usual, pese a que la Nación no giró los fondos correspondientes, que representan “el 10% del salario".

Según publicó la consultora Politikón Chaco, el Gobierno solo les transfirió en enero a las provincias 12 millones de pesos correspondientes al Fonid, mientras que el gasto devengado fue de 46.855 millones. Esto empuja a las provincias a abonar los salarios docentes solo con fondos propios.

“Ahora tienen un agujero, que paguen como puedan. Que recorten de otros gastos, que ajusten sus estructuras”, le respondieron en Balcarce 50 a Letra P ante la consulta sobre cómo seguirá la relación del Gobierno con los gobernadores. En el entorno del Presidente consideran que los mandatarios provinciales quedaron “debilitados” por haber obstruido la aprobación del proyecto.

La decisión de la Casa Rosada sigue de manera coherente la línea que había marcado ministro Caputo en la previa de la sesión. “Me reuní con el secretario de Hacienda y la subsecretaria de las Provincias para delinear todas las partidas provinciales que se recortarán inmediatamente si alguno de los artículos económicos es rechazado”, dijo a fines de enero. El Presidente había hablado en el mismo sentido en la reunión de gabinete en la que prometió “fundir” a las provincias. En enero, redujo un 98% las transferencias no automáticas a los distritos.

Fuente: Letra P