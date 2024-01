El gobernador de Chubut sobre Javier Milei: ''Que no tire más de la soga''

Ignacio Agustín Torres, quien gobierna la provincia de Chubut, también respondió a las amenazas de Javier Milei, luego de que otros gobernadores reaccionaran a las declaraciones del presidente, que dijo que iba a ''fundir a todos'' si los diputados no aprueban la ley ómnibus. Pidió que Milei ''no tire más de la soga'', y que haya respeto.



Torres declaró: "Nos encontramos con una manifestación por parte del Presidente de la Nación diciendo que los gobernadores que no acompañen no van a tener ni un peso. Yo le digo que no tire más de la soga, porque es la Nación la que nos debe a nosotros y la que tiene que rendir cuenta con las provincias que venimos aportando más de 300.000 millones de dólares hace más de 100 años”.



Además, el mandatario aseguró que no cederá ante ninguna ''picardía parlamentaria'', sobre la posible eliminación del Fondo Compensador Docente para Chubut. “Nosotros no lo amenazamos con cortarle la llave del gas, nosotros producimos, generamos y de cada 100 que aportamos recibimos apenas 40, y encima nos tenemos que bancar que nuestras rutas nacionales estén un desastre, que los puertos por donde salen los recursos que generan divisas estén destrozados", agregó.

Por último, sentenció: "Nos vienen a decir que si no acompañamos no vamos a ver un peso. Así no nos manejamos nosotros, nosotros nos manejamos con respeto y vamos a acompañar todo lo que sea bueno para nuestra provincia y vamos a rechazar todo lo que sea malo”.

El presidente Milei repasó el jueves, junto a sus principales colaboradores del gabinete nacional, el dictamen de la ley ómnibus, que se tratará en la Cámara de Diputados la semana próxima y que contiene una variedad de proyectos para desregular aspectos de la economía. En la reunión avanzó en delimitar las estrategias para obtener la aprobación de la ley y trascendió una posición muy dura con los gobernadores.

"Los voy a dejar sin plata, los voy a fundir a todos", le dijo a sus ministros el Presidente según reveló el diario Clarín y, según supo la agencia Noticias Argentinas, Milei definió ir a fondo y les trasladó a sus colaboradores que deben dejar en claro que "si la ley no se aprueba, las más perjudicadas van a ser las provincias".

El vicegobernador de Río Negro, Pedro Pesatti, se refirió a la amenaza de Luis Caputo, luego replicada con mayor vehemencia por Javier Milei en la última reunión de Gabinete, de un posible recorte presupuestario a las provincias en caso de ser rechazada la ley ómnibus y lanzó una fuerte advertencia: "Tendremos que defendernos, podemos dejar sin energía al gobierno nacional". En este contexto, crece el conflicto con las provincias y los gobernadores replican la ofensiva del Gobierno remarcando la importancia de sus recursos naturales.

En declaraciones a Radio 10, Pesatti no escatimó en sus críticas al gobierno nacional por las intenciones de recortar partidas provinciales como parte del ajuste fiscal: "Podríamos literalmente dejar sin energía al gobierno nacional. La Patagonia es fundamentalmente el verdadero motor energética de la Argentina por la cantidad que aquí se produce. Nosotros, los patagónicos, producimos el 90% de la energía que Argentina necesita. En ese juego de amenazas uno responde como puede".

