“El déficit cero no se negocia:  "Si no se aprueban todas las medidas económicas las provincias la pasarán muy mal"

En redes sociales, el ministro de Economía, Luis “Toto” Caputo responsabilizó al gobierno anterior sobre la situación que atraviesan los jubilados y señaló que los funcionarios públicos perderán 20% en el poder adquisitivo en sus salarios luego de la paritaria estatal.

“El déficit cero no se negocia. Si no se aprueban todas las medidas económicas propuestas en la ley, como dijo el presidente @JMilei ayer, el ajuste será mayor, fundamentalmente para las provincias”, posteó Caputo este mediodía.

Los cambios en la ley ómnibus ponen en riesgo el ajuste fiscal de CaputoUna usuaria de la red social respondió: “Los jubilados se mueren de hambre. Hagan algo. El estado sigue lleno de ñoquis. Ajusten a la casta como dijeron en campaña”.

Ante ello, el ministro de Economía tuiteó: “Hicimos algo bien concreto. Propusimos cambiar la fórmula, porque con la fórmula actual el gobierno pasado les bajó los haberes entre 15 y 40% dependiendo el haber”.

“Lo hizo mientras multiplicaba por 20 el stock de leliqs y dejaba el país al borde de la hiperinflación que estamos tratando de evitar”, agregó.

“Si realmente te importan los jubilados no imagino la cantidad de tuits de 'hagan algo' que debes haber escrito los 4 años anteriores. De lo contrario, sos una hipócrita más…”, finaliza el llamativo posteo.

Bono para jubilados

Este miércoles, el Gobierno anunció el pago un bono de $55.000 para los jubilados que perciban el haber mínimo en febrero.

La medida fue publicada este miércoles en el Boletín Oficial, a través del decreto 81/2024. firmado por presidente Javier Milei; el jefe de Gabinete, Nicolás Posse; y la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello.

Accederán a este bono quienes perciban $105.712,61, es decir, la jubilación mínima establecida en el último mes del 2023, mediante la Ley de Movilidad.

Por su parte, aquellos que reciban más de ese monto, cobrarán un monto extra hasta llegar a los $160.712,61. De este modo, a ningún jubilado cobrará menos de ese dinero.

Paritaria estatal y sueldos de presidente, vicepresidente y ministros

En otra publicación, el funcionario señaló que el aumento del 16% en los haberes para los estatales, "no aplicará a los ministros, secretarios y subsecretarios, quienes no recibirán aumento alguno, lo que redundará en una caída de 20% de su salario real. Tampoco lo cobrarán el Presidente y la Vicepresidenta".

Según información de NA, el sueldo bruto de diciembre del presidente fue de $1.807.295,63, al cual se le adiciona un "complemento por responsabilidad del cargo" de $2.258.722,52. Con esos dos montos, el salario bruto del jefe de Estado asciende a $4.066.018,15.

Los sueldos son:

Presidente: $4.066.018,15

Vicepresidente: $3.764.820,82

Ministro: $3.584.006,00

Secretario: $3.282.709,47

Subsecretario: $2.981.513,49



La dura respuesta Pichetto

Caputo dijo que mantuvo una reunión con el secretario de Hacienda y la subsecretaria de Provincias para “delinear todas las partidas provinciales que se recortarán inmediatamente si alguno de los artículos económicos es rechazado”.

“No es una amenaza, es la confirmación de que vamos a cumplir con el mandato que nos ha dado la mayoría de los argentinos de equilibrar las cuentas fiscales, para terminar con décadas de inflación y flagelo económico”, sostuvo el ministro de Economía.

Al respecto, el diputado Miguel Ángel Pichetto (JxC), afirmó en X que Caputo, “que no tuvo la valentía de venir al Congreso, tiene que dejar de apretar a los gobernadores y tratar de buscar acuerdos con los gobiernos provinciales en lugar de amenazarlos”.

Las respuesta no se hizo esperar muchos minutos por parte del funcionario: “Si algo me sobra es valentía, por eso acepté este puesto en el peor momento de nuestra historia. Con respecto a no haber ido al Congreso, tenía cosas más importantes que hacer para el país como cerrar el acuerdo con el Fondo que estaba caído y estábamos al borde del default”.

“Por último, el tuit no es una amenaza, es una respuesta a todos los argentinos que se preguntan que pasaría si el Congreso no aprobara la ley: ratifico que vamos a cumplir igualmente con la meta fiscal, lo que implicará que las provincias contarán con menos recursos”, cerró Caputo.

