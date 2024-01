Paro en Rosario: se sentió desde el mediodía, la manifestación se concetró en el Monumento a la Bandera

La medida de fuerza convocada por las centrales obreras se realizó en la ciudad desde el mediodía, cuando ceseron las actividades cotidianas. A la par, estará la convocatoria en el Monumento a la Bandera, acto central de la protesta contra el rumbo del gobierno nacional.



El paro general convocado para este miércoles arrancará oficialmente a las doce del mediodía, con el cese de actividades en casi todos los ámbitos, sean públicos o privados, de Rosario y el país. En la ciudad, los colectivos y taxis funcionarán hasta las 19 y no habrá recolección de basura. Los bancos, comercios, estaciones de servicio y centros de salud cerrarán al mediodía. Lo mismo sucederá en Tribunales y la administración pública municipal y provincial. En los hospitales habrá guardias mínimas a partir de las 12.

La jornada de este miércoles estará marcada por el paro general convocado por la CGT y los principales sindicatos del país, como una forma de marcar la cancha contra la ley Ómnibus que este jueves comenzará a debatir el Congreso de la Nación. Los trabajadores buscarán así dar un mensaje contundente contra el modelo libertario del presidente Javier Milei.

La Asociación Empleados de Comercio de Rosario convocó a su gremio a movilizarse y parar desde el mediodía. Las patronales del sector, por su parte, llamaron no adherir al paro para no frenar ni el trabajo ni la producción, por lo que la adhesión quedará sujeta a cada comercio en particular.

Los centros de salud municipales y el Cemar funcionarán de 7 a 12 atendiendo urgencias y cerrarán al mediodía. Los hospitales trabajarán con normalidad durante la mañana y después mantendrán guardias mínimas, mientras que el Sies funcionará con normalidad.

Los colectivos y taxis, por su parte, funcionarán hasta las 19 a pedido de la CGT, como una forma de garantizar que las personas que se movilicen puedan volver a sus casas. El paro de los servicios de transporte público durará hasta la medianoche.