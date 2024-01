Silencio cómplice: Maduro sobre Gaza: "Solamente es comparable con el propio Holocausto judío"

"Solamente es comparable con el propio Holocausto judío que vivieron los pueblos judíos en la época de Hitler, en la época nazi", dijo el lunes el mandatario en una entrevista con el periodista español Ignacio Ramonet. "En el caso del conflicto en Palestina, ya no queda ninguna duda: es un genocidio contra un pueblo. Un genocidio que tiene más de 75 años. Ahora abierto, brutal, y prácticamente no hay nada ni nadie que levante una voz", lamentó.

Además, Maduro hizo hincapié en la ausencia de una reacción adecuada de la comunidad internacional, considerando su "silencio cómplice" como lo peor que podría suceder dadas las circunstancias. "El silencio cómplice de las élites europeas. La actividad cómplice de las élites estadounidenses fabricando armas, y armas, y armas para bombardear y matar a palestinos inocentes", precisó.

El secretario de Estado de EE.UU., Antony Blinken, aprobó el 30 de diciembre la posible venta a Israel de otro lote de armamento por valor de 147,5 millones de dólares, sin la revisión previa por parte del Congreso.

"El niño Jesús masacrado"



"Donde estaba el pesebre cayeron bombas": Petro hace una analogía navideña sobre los ataques a Gaza

Asimismo, el mandatario venezolano denunció la gran cantidad de palestinos civiles que han muerto a causa de los ataques israelíes. Hasta la fecha, al menos 21.978 personas han muerto y 57.697 han resultado heridas en los ataques israelíes contra Gaza desde el 7 de octubre.

"No hay forma. Debería funcionar la justicia internacional, pero sencillamente no le vemos la cara a la justicia internacional", señaló Maduro. "Un genocidio a plena luz del día transmitido en vivo y directo por las redes sociales. Y no pasa nada", agregó, advirtiendo que si el mundo no sufre ahora las consecuencias de las brutalidades, "quizá se pagué en el futuro".

El 24 de diciembre, las Fuerzas de Defensa de Israel realizaron una serie de ataques en Gaza y Cisjordania. Mientras que en la ciudad de Belén, donde según la Biblia nació Jesús, las autoridades locales cancelaron todas las celebraciones navideñas por considerarlas inapropiadas cuando Tel Aviv seguía bombardeando la zona.