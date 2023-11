El nuevo gobierno reclama los datos de usuarios para la segmentación del programa Billetera Santa Fe

El designado ministro de Economía, Pablo Olivares, confirmó que en las reuniones de transición no pudieron contar con esa información.



El funcionamiento del programa Billetera Santa Fe con el gobierno de Maximiliano Pullaro sigue siendo una incógnita. El aumento de tope de reintegro que pasó de $5.000 a $8.000 vence el próximo 30 de noviembre y no será renovado. La duda ahora es cómo funcionará el sistema que, tal como confirmó la vicegobernadora Gisela Scaglia, "seguirá pero no será universal, sino segmentado según los ingresos".

En ese sentido, el designado ministro de Economía provincial, Pablo Olivares, señaló que "para empezar a ver posibilidades de segmentación y otras medidas debemos contar con datos a nivel analítico de usuarios de Billetera Santa Fe, lo cual aún no pudimos contar en transición".

En declaraciones a La Capital, Olivares señaló: "La decisión de Pullaro (Maximiliano, el gobernador electo) en campaña fue clara. Igualmente para empezar a ver posibilidades de segmentación y otras medidas deberemos contar con datos a nivel analítico de usuarios de Billetera Santa Fe, la cual no pudimos contar durante la transición. Esperamos primero a ver con qué datos contamos en diciembre". El destino de Billetera Santa Fe fue puesto en duda, pero fue el propio Pullaro quien dijo durante toda su campaña que el programa seguirá vigente en su gestión, aunque con modificaciones.

El propio gobernador Omar Perotti planteó la continuidad del programa más allá de su administración y a fines de agosto mandó un proyecto a la legislatura provincial para que Billetera Santa Fe obtuviera el rango de ley. "Presentamos un proyecto porque entendemos que este programa debe continuar. La gente lo ha incorporado y tiene ir sumando posibilidades -explicó-. Hay que segmentarlo, definir prioridades, productos. Habrá que hacer cambios en la modalidad de trabajo con cada uno de los negocios”.

El pasado 29 de agosto, el gobierno provincial aumentó el monto de reintegros de $5.000 a $8.000 hasta noviembre y en las últimas horas se conoció que durante la gestión de Pullaro esa cifra volverá a su valor original.

Billetera Santa Fe es un sistema de beneficios lanzado por el gobierno provincial a fines de 2021 para incentivar la demanda de bienes y servicios mediante el otorgamiento de reintegros de entre el 20 y el 30% -según los rubros y productos- de dinero a consumidores finales -con un tope fijado hoy en $ 8.000- , por las compras que estos realicen en comercios radicados en la provincia y que se hayan adherido a la app.