Transporte: los subsidios “están al día” y piden “responsabilidad” al sector empresario

Lo aseguró el secretario de Transporte de Santa Fe, Osvaldo Miatello, luego de que los choferes se declaren en estado de alerta y anticipen que irán al paro si las empresas no dan respuestas a las demandas salariales

Choferes de media distancia se declararon en estado de alerta por distintos incumplimientos de las empresas.

El secretario de Transporte de Santa Fe, Osvaldo Miatello, sostuvo que los subsidios provinciales y nacionales para el transporte “están totalmente al día” e instó al sector empresario a “obrar con responsabilidad y evitar zozobras en la población”, luego de que los choferes de media distancia se declaren en estado de alerta y adviertan que irán al paro el miércoles próximo si no reciben respuestas de las empresas sobre sus demandas salariales.

“Ante noticias periodísticas sobre posibles medidas de fuerza en el transporte, quiero dejar en claro que tanto los subsidios provinciales como nacionales están totalmente al día, por lo que insto al sector empresario a obrar con responsabilidad y evitar zozobras en la población”, escribió este viernes el funcionario provincial en su cuenta de Twitter.

El mensaje de Miatello llegó tras la asamblea de los choferes nucleados en la Unión Tranviaria Automotor (UTA) en Rosario, en la que determinaron declararse en estado de alerta frente al pago desdoblado de sueldos y el atrasado en la actualización de los viáticos, como explicó en Radio 2 el secretario general del gremio, Sergio Copello.

“El desdoblamiento no se puede repetir porque el proceso inflacionario nos perjudica. Y no puede ser que se cobren 700 pesos por un almuerzo”, señaló y reclamó que el pago de sueldos debe darse en tiempo y forma, “independientemente de que llegue o no el subsidio nacional”.

Copello dio a entender que hay especulación de parte del sector empresario, una lectura a la que abonó el secretario de Transporte con sus palabras en Twitter, al aclarar que los subsidios de Santa Fe y Nación están al día.